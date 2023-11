Trần Anh Hùng và bốn đạo diễn Việt mở triển lãm

ParisTrần Anh Hùng và bốn nhà làm phim trưng bày đồ gốm, tranh, thơ và video nghệ thuật, từ ngày 2/11 đến 23/12.

Triển lãm Một giọt thảnh thơi mở cửa miễn phí. Các tác phẩm của đạo diễn Trần Anh Hùng, Síu Phạm, Huỳnh Công Nhớ, Phạm Ngọc Lân và Trương Minh Quý, được thực hiện ở nhiều giai đoạn.

Đồ gốm của Trần Anh Hùng làm từ năm 2016 đến nay. Theo nghệ sĩ, gốm cho phép tác giả chạm vào trực tiếp ở nhiều công đoạn, khác biệt so với phim ảnh. Việc tạo ra đồ vật từ đất sét giúp rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Hai tác phẩm gốm sứ của Trần Anh Hùng trong triển lãm. Ảnh: Galerie BAQ

Síu Phạm và Huỳnh Công Nhớ chọn vẽ tranh để thể hiện góc nhìn. Síu Phạm sáng tác năm 2020, khi đi tham quan nhiều nước trên thế giới. Nghệ sĩ dùng chất liệu màu nước, dây thừng và phim nhựa trong suốt. Đại diện phòng trưng bày cho biết bức vẽ của Síu Phạm gợi nhắc kỷ niệm riêng của nghệ sĩ.

Loạt tranh của Huỳnh Công Nhớ lấy đề tài tâm linh, xuất hiện nhiều hình ảnh thánh thần, Chúa Trời hay Phật. Trong một lần đi quay phim, nghệ sĩ vô tình ghi lại cảnh ngôi đền bị ngập trong nước sau một trận mưa lớn. Những chi tiết kiến trúc phản chiếu lên mặt nước, bị méo mó và lệch lạc. Huỳnh Công Nhớ liên tưởng đến những triết lý xưa cũ hay chân dung thánh nhân bị một số người lợi dụng đức tin, từ đó rao giảng sai lệch ý nghĩa, đạo đức.

Bức vẽ "Con đường phía trước" của Huỳnh Công Nhớ, chất liệu sơn acrylic và vải canvas, kích thước 80x60 cm. Ảnh: Galerie BAQ

Triển lãm còn có video nghệ thuật của Trương Minh Quý và Phạm Ngọc Lân, mong muốn tạo thử nghiệm mới. In Silence Things Speak được Trương Minh Quý ghép nối từ các tư liệu ở một số dự án, nhằm bộc lộ mối quan hệ trừu tượng giữa cơ thể con người và đồ vật.

Phạm Ngọc Lân tạo video karaoke cho bài hát Đôi bờ (nhạc Nga, lời Việt: Vương Thịnh, Cao Thụy). Nhạc phẩm xuất hiện lần đầu trong phim Khát (1959) của đạo diễn người Nga Yevgeny Tashkov, nổi tiếng trong nước nhờ ca từ sâu lắng, mộc mạc. Phạm Ngọc Lân phiên âm phần lời từ bản tiếng Nga, lấy hình ảnh trong phần mềm khảo sát địa điểm dự án phim. Ban tổ chức khuyến khích người xem cầm micro hát theo nhạc.

Trần Anh Hùng, 61 tuổi, theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière ở Pháp. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh (The Scent of Green Papaya) của anh nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Năm 1995, đạo diễn giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với Xích lô (Cyclo). Hôm 28/5, nghệ sĩ thắng giải Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, với tác phẩm The Pot au Feu.

Trần Anh Hùng tại lễ bế mạc chương trình "Gặp gỡ mùa thu" ở TP HCM hồi đầu tháng 7. Ảnh: Thành Nguyễn

Síu Phạm, 75 tuổi, làm phim ở tuổi trung niên. Nghệ sĩ sống ở Thụy Sĩ, học lịch sử nghệ thuật và kịch nghệ tại thành phố Geneva. Năm 2010, phim đầu tay Đó hay Đây (Here and There) tranh giải Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) ở hạng mục New Current.

Phạm Ngọc Lân, 37 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội trước khi theo đuổi điện ảnh. Nghệ sĩ là nhà làm phim độc lập nổi bật, từng có phim ngắn Thành phố khác dự Liên hoan phim Berlin 2016. Năm 2019, tác phẩm Một khu đất tốt tranh giải hạng mục phim ngắn ở Liên hoan phim Berlin lần thứ 69.

Trương Minh Quý, 33 tuổi, sinh ra tại Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), sống và làm việc ở TP HCM. Tác phẩm The Tree House công chiếu tại Liên hoan phim Locarno năm 2019. The Man Who Wait thắng giải Phim ngắn Đông Nam Á hay nhất Liên hoan phim Singapore năm 2021.

Huỳnh Công Nhớ, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Năm 2022, tác phẩm Cái chân gãy của bà tôi đoạt Giải thưởng ban giám khảo tại cuộc thi phim ngắn Liên hoan phim SeaShorts. Phim ngắn mới nhất Thằng bé bán kem là một trong năm dự án được tài trợ 300 triệu đồng tại cuộc thi CJ Short Film 2023.

Quế Chi