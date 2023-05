Trần Anh Hùng thắng đạo diễn xuất sắc ở Cannes

PhápTrần Anh Hùng được vinh danh Đạo diễn xuất sắc với phim "La Passion de Dodin Bouffant", tại bế mạc Cannes 2023.

Tại lễ bế mạc một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới, tối 27/5 ở Cannes (sáng 28/5, giờ Hà Nội), Trần Anh Hùng tri ân vợ: "Hơn hết, tôi xin cảm ơn người đã đồng hành cùng tôi suốt những năm qua, người cống hiến cho tôi vẻ đẹp và tài năng của cô ấy mỗi ngày, Trần Nữ Yên Khê, vợ tôi, đầu bếp của tôi". Đạo diễn gốc Việt tri ân đoàn phim và hai diễn viên chính Juliette Binoch, Benoît Magimel.

Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: AFP

30 năm trước, Trần Anh Hùng thắng Camera d'Or (giải dành cho phim đầu tay xuất sắc của đạo diễn trẻ) với phim Mùi đu đủ xanh. Năm nay, đạo diễn gốc Việt trở lại Cannes với La Passion de Dodin Bouffant (còn có tên The Pot Au Feu), xoay quanh chuyện tình giữa đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche) và người khách sành ăn Dodin Bouffant (Benoît Magimel). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff.

Tình cảm của hai người tiến triển tốt, góp phần ươm mầm cho những món ăn ngon gây ấn tượng với các đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới. Hai nhân vật chính yêu nhau dựa trên sự bình đẳng, nể phục và tôn trọng. Mối quan hệ khăng khít có phần gợi nhớ đến mối tình của đạo diễn và vợ Yên Khê ngoài đời thực.

* 'The Pot Au Feu' - tác phẩm thi vị của Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc Trần Anh Hùng phát biểu khi đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, tối 27/5. Video: Brut

La Passion de Dodin Bouffant nhận tràng vỗ tay bảy phút ở buổi công chiếu tối 24/5, được giới phê bình khen ngợi. Trang Deadline nhận xét tác phẩm có cách kể chuyện độc đáo, thành công khi tôn vinh các giác quan trong trải nghiệm ẩm thực. Tờ Guardian khen phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt, toát lên sự quyến rũ và tinh tế. Hollywood Reporter đánh giá cao diễn xuất của cặp diễn viên chính.

Trần Anh Hùng 61 tuổi, theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière (Pháp). Tác phẩm Mùi đu đủ xanh (The Scent of Green Papaya) của anh nhận giải Caméra d'Or Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Năm 1998, nghệ sĩ làm Chủ tịch giải Caméra d'Or tại Cannes lần thứ 51. Năm 1995, đạo diễn giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với Xích lô (Cyclo). Trước Cannes 2023, phim điện ảnh gần nhất của ông là Eternité (Vĩnh cữu), phát hành năm 2016.

Nhằm truyền tình yêu điện ảnh với các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam, nghệ sĩ tham gia giảng dạy các khóa học thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu.

Ngoài Trần Anh Hùng, giải Camera d'Or cho phim đầu tay thuộc về Đoàn Phạm Thiên Ân - đạo diễn Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) - phim Việt duy nhất chiếu ở liên hoan năm nay. Tại buổi họp báo sau sự kiện, Thiên Ân nói: "Êkíp đã đi một chặng dài để đến Cannes. Giải thưởng này quá lớn với tôi. Tôi nóng lòng gặp đoàn phim để chia sẻ niềm vui này. Đây là động lực để tôi cống hiến cho điện ảnh".

Đạo diễn Phạm Thiên Ân phát biểu tại liên hoan phim sau khi đoạt đoạt giải Camera d'or cho phim Bên Trong Vỏ Kén Vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell). Ảnh: AFP

Ngoài ra, giải Cành Cọ Vàng của liên hoan phim được trao cho đạo diễn Justine Triet với tác phẩm Anatomy of a Fall. Cô là nữ đạo diễn thứ ba đoạt giải quan trọng nhất Cannes (sau Jane Campion cho The Piano (1993) và đạo diễn phim Titane (2021), Julia Ducournau). Phim kể về tiểu thuyết gia (Sandra Hüller), bị buộc tội giết chồng. Con trai của cả hai bị mù, là nhân chứng duy nhất của vụ án.

Minh tinh 86 tuổi Janes Fonda là người trao giải cho Triet. "Lần đầu tiên tôi đến đây là năm 1963, liên hoan phim lúc đó nhỏ hơn bây giờ. Không có đạo diễn nữ nào tranh giải ở thời điểm đó. Những nhà làm phim như chúng ta đã đi một chặng đường dài, nhưng còn phải đi thêm một quá trình dài khác".

Theo Guardian, trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn người Pháp cảm ơn đoàn phim, sau đó Triet chỉ trích việc thương mại hóa văn hóa của chính phủ, nhắm vào các ưu tiên văn hóa nghệ thuật, từng là một phần di sản quốc gia.

Đạo diễn Justine Triet (phải) nhận giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: AFP

Đạo diễn người Anh Jonathan Glazer giành giải Grand Prix cho The Zone of Interest, chuyển thể từ tiểu thuyết của Martin Amis, mô tả những lo lắng của một gia đình Đức quốc xã sống gần trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Đạo diễn nói: "Đây là một vinh dự ngoài tầm với của tôi. Tôi muốn tưởng nhớ Martin Amis, tôi vui vì đã được chiếu bộ phim tri ân nhà văn".

Giải Nam diễn xuất xuất sắc thuộc về tài tử người Nhật Koji Yakusho, với vai người dọn dẹp nhà vệ sinh trong Perfect Days của đạo diễn Đức Wim Wenders. Merve Dizdar, ngôi sao của tác phẩm Thổ Nhĩ Kỳ About Dry Grasses của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan đoạt giải Nữ chính xuất sắc. Guardian nhận xét Dizdar đã thuyết phục nhiều nhà phê bình với vai Nuray, một giáo viên ở vùng nông thôn.

Khi trao giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo, tài tử Anh Orlando Bloom nói giá trị của điện ảnh nằm ở khả năng thu hẹp sự khác biệt. Đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismäki là người chiến thắng với Fallen Leaves, phim có sự của Alma Pöysti trong vai nhân viên siêu thị sống cô độc, cho đến khi cô gặp công nhân xây dựng nghiện rượu thích phiêu lưu.

Giải Kịch bản xuất sắc được trao cho biên kịch người Nhật Sakamoto Yuji của phim Monster (do Hirokazu Kore-eda đạo diễn). Tác phẩm kể về bà mẹ đơn thân Saori (Sakura Ando đóng) nghi ngờ có điều không ổn ở trường học của con trai Minato (Soya Kurokawa) khi cậu bé bắt đầu cư xử kỳ lạ.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5. Năm nay, Iris Knobloch làm Chủ tịch liên hoan phim, đạo diễn Ruben Östlund, thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái - giữ chức chủ tịch ban giám khảo. Trong 11 ngày diễn ra, sự kiện điện ảnh quy tụ dàn sao khắp thế giới, hội tụ thảm đỏ, các buổi chiếu phim, sự kiện giao lưu, tạo nên mùa Cannes sôi động sau thời gian gián đoạn vì Covid-19.

Ngoài phát sóng trên hai đài truyền hình ở Pháp, lễ bế mạc Cannes phát trực tiếp trên YouTube. Lễ trao giải có thời lượng một tiếng 20 phút, gồm các màn phát biểu của người trao giải và người chiến thắng. Các phần nêu cảm nghĩ của các đạo diễn, diễn viên đều có chiều sâu, dành lời tri ân đến êkíp. Một số nghệ sĩ cũng có thời gian nêu quan điểm về phong cách làm phim, cảm hứng sáng tác.

Quế Chi