Trần Anh Hùng ra mắt phim 'The Taste of Things'

Đạo diễn Pháp gốc Việt cùng vợ - Trần Nữ Yên Khê - sánh đôi ở buổi ra mắt phim do anh đạo diễn. Hai người chọn trang mục đơn sắc, trong khi Trần Anh Hùng diện phong cách biker với áo khoác da, diễn viên Trần Nữ Yên Khê diện đầm hai dây hở lưng.

Trailer 'The Taste of Things' (Muôn vị nhân gian)

Trailer The Taste of Things (Muôn vị nhân gian). Tác phẩm giúp Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023, ra mắt trong nước ngày 22/3. Video: Gaumont

Phim chuyển thể tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924), lấy bối cảnh tại một vùng quê nước Pháp năm 1885. Nội dung xoay quanh mối tình giữa đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche) và Dodin (Benoît Magimel) - một chuyên gia ẩm thực với đam mê sáng tạo nên những món ăn đẹp mắt và ngon miệng.

Trong suốt 20 năm làm nghề, tình yêu đôi lứa dần nảy nở giữa Eugénie và Dodin nhưng nữ đầu bếp chưa sẵn sàng kết hôn. Để chinh phục được trái tim của đầu bếp, chàng trai quyết định vào bếp, lần đầu tiên nấu ăn cho người yêu.