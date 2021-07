Trạm xe buýt ở Anh bốc cháy dưới nắng nóng

Nhiệt độ cao bất thường kết hợp với góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời có thể là nguyên nhân khiến bến xe buýt tại Chelmsley Wood bốc cháy.

Bến xe buýt ở Chelmsley Wood hư hại sau vụ cháy. Ảnh: Chelmsley Wood Police.

Cơ quan Thời tiết Anh Met Office hôm 19/7 phát cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức cao thứ hai theo thang cảnh báo mới áp dụng từ tháng 6. Cảnh báo này được đưa ra sau khi nhiệt độ cuối tuần trước ở một số khu vực tại Anh chạm ngưỡng 31,6 độ C.

Nắng nóng dữ dội khiến bến xe buýt ở Chelmsley Wood, thị trấn Solihull, hạt West Midlands tự bốc cháy hôm 19/7. Dịch vụ Cứu hỏa West Midlands nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy, nhưng ngọn lửa đã phá hủy một mảng lớn.

"Xin cảm ơn các đồng nghiệp tại Dịch vụ Cứu hỏa West Midlands đã tới bến xe buýt ở Chelmsley Wood chỉ trong vòng vài phút sau khi nhận được cuộc gọi thông báo rằng nó tự bốc cháy do nắng nóng gay gắt. Ngọn lửa đã được dập tắt và giờ bến xe đã an toàn", Cơ quan Cảnh sát Chelmsley Wood chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Không ai bị thương trong đám cháy. Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi, các bến xây bằng plexiglass - loại nhựa acrylic trong suốt đôi khi được dùng thay cho kính - sẽ hoạt động tốt như thế nào trong những đợt sóng nhiệt chưa từng có.

Dù chưa rõ lý do chính xác khiến bến xe đột ngột bốc cháy dưới ánh sáng Mặt Trời, các nhà vật lý đưa ra một số khả năng. Lời giải thích hợp lý nhất là nhiệt độ môi trường xung quanh cao bất thường kết hợp với góc ánh sáng chiếu vào vượt quá khả năng chịu đựng của tấm nhựa acrylic - vật liệu khá dễ cháy. Plexiglas, nhà sản xuất tấm nhựa acrylic, khẳng định nó chịu được mức nhiệt lên tới 70 độ C và cần mức nhiệt cao hơn nhiều để có thể bùng lửa. Nó nóng chảy ở mức 200 độ C. Vì vậy, để tấm nhựa bốc cháy và nóng chảy cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Nếu góc của ánh sáng mặt trời chiếu vào đúng vị trí, có thể xảy ra hiệu ứng tương tự phản xạ nội toàn phần (TIR). Các tia sáng được phản xạ dọc theo bên trong tấm plexiglass, dưới những điều kiện nhất định có thể dẫn đến việc khung kim loại tăng nhiệt nhanh chóng và làm chảy tấm nhựa.

Thu Thảo (Theo IFL Science)