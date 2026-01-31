Trạm thu phí cầu Đồng Nai nối TP HCM bỏ không hơn 5 năm

Trạm thu phí cầu Đồng Nai nằm trên quốc lộ 1 thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng được xây lên để thu hồi vốn cho nhà đầu tư xây cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu nối Đồng Nai với TP HCM. Toàn dự án có tổng kinh phí 1.877 tỷ đồng.

Sau nhiều năm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quyết định ngừng thu phí từ tháng 8/2020. Trạm thu phí sau đó được xác lập quyền sở hữu toàn dân.