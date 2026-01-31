Trạm thu phí cầu Đồng Nai nối TP HCM bỏ không hơn 5 năm

Trạm thu phí cầu Đồng Nai nằm trên quốc lộ 1 thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng được xây lên để thu hồi vốn cho nhà đầu tư xây cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu nối Đồng Nai với TP HCM. Toàn dự án có tổng kinh phí 1.877 tỷ đồng.
Sau nhiều năm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quyết định ngừng thu phí từ tháng 8/2020. Trạm thu phí sau đó được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Cuối năm ngoái, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai bàn giao mặt bằng trước 15/1 để tháo dỡ trạm thu phí, hoàn trả mặt đường, nhưng đến nay vẫn chưa tiếp nhận.
Nhiều cột mốc, biển hiệu phản quang... gãy và rơi ra ngoài, nguy cơ mất an toàn giao thông qua khu vực.
Theo người dân địa phương, từ khi trạm dừng hoạt động xảy ra nhiều vụ tai nạn ở khu vực này, chủ yếu là xe máy và ôtô tông vào mũi tàu vào ban đêm.
Một người dân bỏ ghế sofa dùng làm nơi buôn bán ngay trạm thu phí.
Lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 4 cho biết, cơ quan chức năng đã có phương án tháo dỡ, song phía chủ đầu tư vẫn chưa chịu bàn giao. Trong lúc chờ giải quyết, đơn vị yêu cầu công ty chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn qua khu vực trạm thu phí.
Ngoài trạm thu phí này, Đồng Nai cũng kiến nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51.
Vị trí trạm thu phí. Đồ họa: Hoàng Thanh
Phước Tuấn