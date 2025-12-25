Đồng Nai đề nghị tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sở Xây dựng tỉnh đề nghị tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 do không còn sử dụng, đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề nghị tháo dỡ Trạm thu phí T1 tại km10+778 và Trạm T2 tại km28+450 trên quốc lộ 51. Theo cơ quan này, hai trạm không còn hoạt động, đã xuống cấp nhưng chưa được tháo dỡ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Việc tháo dỡ nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc và giải quyết kiến nghị, bức xúc của cử tri trên địa bàn. Trước đó, TP HCM cũng yêu cầu nhà đầu tư tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước ngày 31/12.

Trạm thu phí thuộc dự án mở rộng quốc lộ 51 qua Đồng Nai đã dừng hoạt động. Ảnh: Phước Tuấn

Giữa tháng 12, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu BVEC tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến. Tại cuộc họp ngày 10/10, cơ quan quản lý nhà nước đề nghị doanh nghiệp hoàn thành tháo dỡ trước ngày 20/10 và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện.

Tuy nhiên, BVEC cho biết chưa thể tháo dỡ do quyền thu phí ba trạm trên quốc lộ 51 đang là tài sản bảo đảm cho các khoản vay, việc thay đổi hiện trạng phải được ngân hàng chấp thuận nhưng chưa được đồng ý. Doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời gian tháo dỡ và mong các cơ quan liên quan tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 51 là trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với Đồng Nai. Năm 2009, BVEC được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4/2013. Thời gian thu phí theo hợp đồng là 20 năm 6 tháng, kết thúc ngày 12/1/2030.

Do lưu lượng phương tiện tăng cao so với dự tính, thời gian thu phí thực tế rút ngắn. Tuy nhiên, từ khi dừng thu phí vào tháng 1/2023 đến nay, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về sở hữu toàn dân.

Anh Duy