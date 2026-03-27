'Trạm sức khỏe' đồng hành nâng cao thể trạng tuổi trung niên

Dự án "Trạm sức khỏe" của VitaDairy thu hút người dân tham gia trải nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể trạng tuổi trung niên.

Dự án "Trạm sức khỏe" do VitaDairy Việt Nam triển khai gần đây thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại các công viên trên địa bàn TP HCM. Trong bối cảnh Ngày Sức khỏe Toàn dân 7/4 đang đến gần, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc và rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Không chỉ là điểm dừng chân, "Trạm sức khỏe" còn mang đến không gian tư vấn dinh dưỡng chuyên biệt cho người trung niên, giúp bổ sung những "khoảng trống dinh dưỡng" trong bữa ăn hàng ngày. Cụ thể, người tham gia sự kiện sẽ được tặng một ly sữa CaloSure America, kết hợp hướng dẫn giải pháp tăng sức đề kháng, cải thiện thể trạng phù hợp độ tuổi. Chế độ vận động lành mạnh kết hợp bổ sung dinh dưỡng thiết yếu được nhấn mạnh nhằm hỗ trợ tim mạch, nâng cao hệ miễn dịch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trải nghiệm tại trạm, nhiều người dân bày tỏ sự hào hứng với cách tiếp cận này. Ông Hùng (65 tuổi, TP HCM), tham gia sự kiện cho biết ông duy trì thói quen tập luyện giúp cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần minh mẫn, song cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tích lũy vốn sức khỏe lâu dài.

Theo ông, ngoài vận động, việc bổ sung dưỡng chất hỗ trợ tim mạch, đề kháng và giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, miễn là sản phẩm dễ sử dụng và phù hợp khẩu vị để duy trì mỗi ngày.

Không dừng ở cá nhân, hành trình sống khỏe của người trung niên còn gắn với sự đồng hành của gia đình. Cùng mẹ có mặt tại sự kiện, anh Minh (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho hay, anh luôn khuyến khích cha mẹ ra công viên vận động gặp gỡ giao lưu trò chuyện cùng các cô chú, đồng thời quan tâm chăm sóc cha mẹ qua bữa ăn hàng ngày. "Việc lựa chọn các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cha mẹ cũng là cách tôi đồng hành sức khỏe của đấng sinh thành. Nhìn cha mẹ dẻo dai, ít bệnh vặt để tận hưởng khoảnh khắc sum vầy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất", anh Minh nói.

Chuỗi "Trạm sức khỏe" của VitaDairy với thông điệp "Vững đề kháng, khỏe tim mạch" dự kiến kéo dài đến hết tháng 4, hưởng ứng sự kiện Ngày Sức khỏe Toàn dân 7/4, qua đó góp phần thúc đẩy lối sống chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Theo nghiên cứu thị trường tháng 12/2025 tại TP HCM với 400 người trên 50 tuổi, 93% người dùng đánh giá CaloSure America, sữa bột dinh dưỡng của VitaDairy có hương vị dễ uống, phù hợp sử dụng hàng ngày. Sản phẩm được định hướng hỗ trợ tăng đề kháng và sức khỏe tim mạch cho người trung niên, cao tuổi.

CaloSure America chứa sữa non ColosIgG24h nhập khẩu từ Mỹ, cung cấp kháng thể IgG kết hợp lợi khuẩn, kẽm, selen và vitamin C, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi và phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, sự kết hợp của sterol esters thực vật và nattokinase giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch, đồng thời bổ sung Omega-3, Omega-6 và các acid béo có lợi.

Sản phẩm còn bổ sung đạm thực vật dễ tiêu, chất xơ hòa tan FOS/Inulin và lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và tăng hấp thu dinh dưỡng. Ngoài ra, GABA và taurine góp phần cải thiện giấc ngủ, tăng sự minh mẫn. Bộ ba HMB, canxi và glucosamine hỗ trợ duy trì khối cơ, tăng cường xương khớp, giúp người lớn tuổi duy trì thể trạng dẻo dai.

