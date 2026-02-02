Lái ôtô điện về quê ăn Tết '10 phút mới đến được trụ sạc'

Tết năm trước, Xuân Ất Tỵ 2025, gia đình chúng tôi khởi hành ra Bắc chiều mồng một Tết, mồng 7 quay vào.

Đây là chuyến xuyên Việt thứ hai với chiếc ôtô điện mua năm 2022.

Không ít bạn cho rằng tính năng tìm sạc trên xe luôn chuẩn. Không hẳn thế đâu. Đôi khi đã xác định trước, xe đã tới gần trạm sạc mà người lái vẫn mất mươi phút mới tiếp cận được trụ sạc. Tại sao?

Trụ sạc có thể đặt bên kia đường, trên đường ngang, khuất tầm nhìn và biển báo quá nhỏ, không dễ thấy. Đừng ỷ lại các loại map và tiện ích thông tin giải trí của xe. Nếu chưa quen, chưa tìm hiểu trước một nút giao cao tốc nào đó, bạn không thể chạy chậm hoặc dừng xe, chờ Google Map chỉ dẫn.

Trải nghiệm giao thông vẫn khá ức chế. Đương nhiên phải "tùy cơ ứng biến" song dịp Tết lưu lượng xe tăng vọt. Trong đó xe khách lớn với áp lực tăng chuyến, quay vòng nên chạy khá "tùy thích".

Họ hay tranh giành khách, vượt ẩu, lấn làn, tạt đầu, cúp cua, chèn ép, dùng còi và đèn pha như khủng bố, hù dọa xe khác, nhất là xe cá nhân, gia đình. Hy vọng Tết này hệ thống cao tốc Bắc-Nam gần như liền mạch, lực lượng chức năng sát sao hơn sẽ giúp các "tín đồ xuyên Việt" có được trải nghiệm thú vị nhất.

Nếu dùng xe điện, mà thời gian eo hẹp, cả đi về chỉ dưới 12 ngày thì lo sạc dọc đường phải là trên hết. Nhớ mang sạc theo xe, phòng bất trắc. Dây dẫn dùng "câu điện" bình acquy 12V từ xe khác, bánh xe dự phòng, bơm, bộ dụng cụ có cle 10... là những thứ không thừa.

Phải lường trước, dịp Tết trạm sạc khá đông xe. Hầu hết các trạm sạc hiện hữu rất khó tìm chỗ ăn, nghỉ tạm để lấy sức. Nếu chỉ có một tài xế lái, bạn sẽ rất mệt đấy. Buồn ngủ luôn rình rập.

Đang trên cao tốc, buồn ngủ quá buộc phải dùng làn khẩn cấp (không phải cao tốc nào cũng có) để tạm dừng, chợp mắt. Vậy là phạm luật, hơn nữa mật độ xe rất cao luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Còn nhiều vấn đề lắm... Vì thế phải chuẩn bị kỹ càng, thật tốt: sức khỏe, tinh thần, bảo dưỡng-kiểm tra xe, lên kế hoạch chi tiết, vạch sẵn lộ trình... nhất là sạc xe tại những trạm sạc nào.

Xe đang chạy, người lái phải luôn tập trung mọi giác quan, kỹ năng điều khiển xe chứ không thể dán mắt vào màn hình hay nghe chỉ dẫn bằng giọng nói... Phải đi thì mới đến được. Chúc mọi điều tốt đẹp.

Minh Phuong