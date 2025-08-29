Trạm sạc lớn nhất cả nước tại Trung tâm triển lãm Việt Nam

Hà NộiV-Green vận hành trạm sạc ôtô, xe máy điện VinFast lớn nhất cả nước với 1.200 cổng sạc, đặt tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, hôm 28/8.

Trạm sạc lớn nhất đặt tại trung tâm triển lãm Việt Nam, được vận hành nhằm đón đầu xu hướng sử dụng ôtô, xe máy điện tại Hà Nội trong thời gian tới. Trạm được V-Green trang bị 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng cho ôtô và 1.000 cổng cho xe máy điện VinFast.

Các mẫu xe điện VinFast tại trạm sạc lớn nhất cả nước của V-Green. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong đó, đa số cổng sạc ôtô là trụ sạc nhanh với 80 súng 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng sạc siêu nhanh công suất 300 kW. Ngoài 122 cổng sạc nhanh, trạm cũng trang bị 72 cổng sạc 20 kW nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đối với xe máy điện, ngoài gần 1.000 cổng sạc chuyên dụng, V-Green cũng tích hợp hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ôtô, nhằm mang đến sự linh hoạt cho chủ xe khi sử dụng.

Các trụ sạc chuyên dụng cho xe máy điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan triển lãm, V-Green cũng lắp thêm 24 trụ sạc ôtô công suất 60 kW (tương đương 48 súng sạc), nhằm phục vụ cư dân ở khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh phía đông Hà Nội.

Thời gian qua, V-Green liên tục đưa vào vận hành hạ tầng trạm sạc công suất lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hãng ghi nhận ở Hà Nội, nhiều điểm sạc lớn và công suất nhanh được khai thác hiệu quả, như trạm tại Bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn), Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Giáp Bát... V-Green đã lắp đặt hơn 22.000 cổng sạc cho xe máy điện tại Hà Nội, dự kiến mở rộng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu cho người dân.

Hệ thống trụ sạc được lắp đặt thuận tiện tại Trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, V-Green vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, sẽ triển khai thêm hệ thống tủ đổi pin xe máy điện trong thời gian tới, mục tiêu 150.000 điểm đổi pin trong vòng 3 năm.

Quang Anh