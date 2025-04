Trăm, nghìn tấn thực phẩm giả - cần án điểm nghiêm khắc

Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, thành phần dinh dưỡng trong hơn 70.000 lít dầu ăn, 40 tấn mì chính và hàng chục tấn hạt nêm, bột canh do Công ty Famimoto Việt Nam sản xuất không đạt các chỉ tiêu công bố hoặc in trên bao bì. Các vụ thực phẩm, sữa và thuốc giả bị phát hiện gần đây: Trong hơn 200 sản phẩm do Công ty công nghệ Herbitech sản xuất, công an xác định có hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 đã bị làm giả. 5 người bị bắt với cáo buộc làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng -Nguyễn Đăng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA, cùng đồng phạm bị cáo buộc làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng "nhập khẩu từ châu Âu".