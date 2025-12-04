Trạm ISS lần đầu có 8 tàu vũ trụ cùng neo đậu

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng toàn bộ 8 cổng ghép nối, phục vụ cả tàu chở người và chở hàng.

Mô phỏng Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với 8 tàu neo đậu ngày 1/12. Ảnh: NASA

Tàu vũ trụ cập bến mới nhất là Soyuz MS-28 của Nga, mang theo ba phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) và Chris Williams (NASA), ghép nối với trạm ISS hôm 28/11. Trước khi phương tiện này đến, nhóm điều khiển nhiệm vụ tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA phải dùng cánh tay robot Canadarm2 (Canada) để di chuyển tàu chở hàng Cygnus-23 của công ty Mỹ Northrop Grumman, tạo khoảng trống cần thiết. Cygnus-23 sau đó được đặt lại ở cổng hướng về phía Trái Đất của module Unity (Mỹ).

Phi hành đoàn Soyuz MS-28 dự kiến ở lại trạm ISS khoảng 8 tháng. Roscosmos xác nhận vụ phóng tàu Soyuz MS-28 diễn ra thành công nhưng làm hư hại bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Buồng bảo trì, hay bệ dịch vụ - nằm trong rãnh thoát lửa của Khu vực 31/6 và thiết yếu trong quá trình chuẩn bị phóng tàu - được cho là đã sập. Đây hiện là tổ hợp phóng duy nhất đang hoạt động của Nga dành cho các chuyến bay chở phi hành gia lên trạm vũ trụ.

Ngoài Soyuz MS-28, ISS còn đang ghép nối với một tàu khác cùng loại, Soyuz MS-27, neo đậu tại module Prichal (Nga). Tuy nhiên, thời gian hoạt động trên quỹ đạo của nó sắp kết thúc. Ngày 8/12, con tàu dự kiến rời ISS cùng phi hành gia Jonny Kim (NASA), Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky (Roscosmos) để hạ cánh xuống Kazakhstan.

5 tàu vũ trụ còn lại trên ISS gồm tàu chở hàng Progress-92 và Progress-93 của Nga, lần lượt neo đậu tại module Poisk và Zvezda (Nga), tàu chở hàng HTV-X1 (Nhật Bản), neo đậu tại cổng dưới cùng của module Harmony (Mỹ) và hai tàu Dragon của công ty Mỹ SpaceX, neo đậu ở hai cổng khác nhau. Cụ thể, tàu chở hàng CRS-33 nằm ở cổng phía trước và tàu chở người Crew-11 nằm ở cổng hướng ra ngoài không gian. Thực tế, module Harmony có 6 cổng, nhưng ba cổng dùng để ghép nối với các module Destiny, Columbus và Kibo.

Phi hành đoàn Crew-11 gồm Zena Cardman, Michael Fincke (NASA), Kimiya Yui (Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA) và Oleg Platonov (Roscosmos). Bộ tứ này dự kiến trở về Trái Đất vào năm sau.

Trạm ISS được xây dựng từ năm 1998, do NASA, Cơ quan Vũ trụ Canada, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), JAXA, Roscosmos phối hợp vận hành và dự kiến ngừng hoạt động năm 2030. Đây là vật thể nhân tạo lớn nhất từng bay quanh Trái Đất, có khối lượng hơn 400.000 kg và kích thước 109 m x 51 m. Trạm hoạt động ở độ cao 370-460 km, thường có 3-13 phi hành gia sống và làm việc.

Thu Thảo (Theo Space, NASA)