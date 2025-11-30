Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos xác nhận vụ phóng tàu chở người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 27/11 thành công nhưng khiến bệ phóng hư hại.

Hôm 27/11, tên lửa Soyuz 2.1a mang tàu Soyuz MS-28 của Nga cất cánh từ Khu vực 31/6 thuộc sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), đưa ba phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev (Roscosmos) và Chris Williams (NASA) lên trạm ISS. Buồng bảo trì, hay bệ dịch vụ - nằm trong rãnh thoát lửa của Khu vực 31/6 và thiết yếu trong quá trình chuẩn bị phóng tàu - được cho là đã sập sau vụ phóng. Đây là tổ hợp phóng duy nhất đang hoạt động của Nga dành cho các chuyến bay chở phi hành gia lên trạm vũ trụ.

"Khu vực phóng được kiểm tra như thường lệ sau mỗi lần phóng tên lửa. Một số bộ phận của bệ phóng bị phát hiện hư hại", Roscosmos cho biết. "Tình trạng của tổ hợp phóng đang được đánh giá. Mọi phụ tùng cần thiết để sửa chữa đều có sẵn và chúng tôi sẽ khắc phục hư hại trong thời gian tới".

Bệ phóng duy nhất của Nga cho phi hành gia bị hư hại Tàu Soyuz MS-28 chở ba phi hành gia phóng lên không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur. Video: Roscosmos

Khu vực 31/6 hoạt động lần đầu vào tháng 1/1961, đến nay đã hỗ trợ hơn 400 vụ phóng. Nơi này được sử dụng riêng cho các chuyến bay chở người và hàng hóa của Nga lên trạm ISS từ năm 2020, sau khi Khu vực 1 ngừng hoạt động do thiếu kinh phí nâng cấp. Khu vực 1, còn gọi là "Khởi đầu của Gagarin", là nơi diễn ra chuyến bay vũ trụ chở người đầu tiên trên thế giới với phi hành gia Yuri Gagarin vào năm 1961.

Theo Russian Space Web, có khả năng một số phần cứng sẽ được mượn từ Khu vực 1 bỏ hoang ở Baikonur hoặc từ cơ sở tương tự tại những bãi phóng khác. Theo ước tính sơ bộ, việc sửa chữa bệ dịch vụ có thể mất tới hai năm.

Hiện chưa rõ Nga có thể dùng bệ phóng khác cho những chuyến bay lên trạm vũ trụ hay không. Roscosmos đã lên kế hoạch phóng tàu tiếp tế Progress lên trạm ISS vào tháng 12. Trong khi đó, phi hành đoàn Soyuz MS-28 đều an toàn trên trạm và dự kiến ở lại làm việc 8 tháng.

Thu Thảo (Theo Reuters, Space)