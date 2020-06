Trạm BOT không có làn thu phí tự động sẽ bị dừng thu

Từ 31/12, các dự án BOT đường bộ chưa lắp đặt hệ thống thu phí tự động sẽ phải dừng hoạt động.

Đó là chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định về thu phí không dừng, ban hành ngày 17/6. Các trạm BOT mới thì phải có hệ thống thu phí không dừng (ETC) thì mới được bắt đầu thu phí. Mỗi trạm sẽ phải duy trì ít nhất một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều để phục vụ các xe chưa dán thẻ song sẽ phải dần chuyển sang là làn không dừng.

Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chưa bố trí được vốn đầu tư ETC, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đặt ra tiến độ phù hợp với nguồn vốn của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt ETC, Chính phủ cho phép các nhà đầu tư BOT giao thông được tự thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống ETC. Tuy nhiên, hệ thống này phải được kết nối đồng bộ với nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Khi dán thẻ không dừng, chủ xe sẽ được cung cấp tài khoản giao thông để trả phí tự động. Chủ xe có thể nộp tiền vào tài khoản giao thông theo các hình thức như nộp tiền trực tiếp hoặc liên thông với tài khoản ngân hàng.

Tài khoản thu phí của chủ xe sẽ hiển thị các thông tin như thông tin của chủ phương tiện, số chứng minh nhân dân, mã số doanh nghiệp, địa chỉ hộp thư tiếp nhận chứng từ, lịch sử giao dịch, mã số định danh của phương tiện, tải trọng xe, số chỗ ngồi, biển kiểm soát, số tiền còn lại trong tài khoản...

Thu phí tự động trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Anh Duy.

Chủ xe sẽ không phải trả phí gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12/2021. Sau ngày này, chủ xe sẽ phải trả phí gắn thẻ cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc gắn thẻ trên kính xe sẽ được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý thu phí.

Trong giai đoạn một dự án thu phí không dừng, 35 trạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14 đã lắp đặt làn ETC. Hai trạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ở Phả Lại sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 7 tới. Hiện còn dự án Nội Bài - Lào Cai, Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Long Thành - Bến Lức do VEC quản lý chưa được lắp đặt hệ thống ETC do thiếu vốn đầu tư.

Thời gian qua, dự án thu phí tự động không dừng nảy sinh nhiều bất cập như các dự án BOT không lắp đặt đồng bộ làn ETC, chủ xe phải trả phí chuyển tiền vào tài khoản giao thông... khiến nhiều người chưa muốn sử dụng dịch vụ này. Sau 4 năm triển khai, cả nước mới có 850.000 phương tiện được gắn thẻ không dừng.

Đoàn Loan