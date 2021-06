Trailer hé lộ quá khứ chiến binh Xà Nhãn

Trailer phim "Snake Eyes" hé lộ quá khứ nhân vật Xà Nhãn (Henry Golding đóng), chiến binh ninja nổi tiếng của thương hiệu "G.I. Joe".

Ngày 22/6, nhà phảt hành Snake Eyes (tựa Việt: Xà Nhãn báo thù) tung trailer, hé lộ một số nhân vật và câu chuyện chính. Golding vào vai Xà Nhãn, chiến binh thông thạo nhiều loại võ thuật và vũ khí, sở hữu kỹ năng sinh tồn và khả năng cận chiến khó ai sánh kịp.

Một số chi tiết về quá khứ của Xà Nhãn được hé lộ. Khi còn nhỏ, anh trực tiếp chứng kiến cha bị sát hại. Từ đó, nhân vật lang thang không nơi nương tựa và chiến đấu để kiếm sống.

Trailer Snake Eyes G.I.Joe Trailer "Xà Nhãn báo thù". Video: CGV.

Đoạn trailer khoảng hai phút chứa loạt cảnh hành động, rượt đuổi trên đường phố của Xà Nhãn và đồng đội Lam Ảnh (Andrew Koji đóng). Hai người vào sinh ra tử trong những nhiệm vụ nguy hiểm và trở thành bạn tốt. Sau đó, Lam Ảnh mời Xà Nhãn gia nhập gia tộc Arashikage, nhóm ninja hùng mạnh của nước Nhật để chống lại tổ chức khủng bố Cobra. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ từ bạn thành thù giữa Xà Nhãn với Lam Ảnh và cơ duyên khiến anh gia nhập đội quân G.I.Joe.

Trailer cũng giới thiệu nữ diễn viên Úrsula Corberó, người nổi tiếng với vai Tokyo trong series Money Heist, vào vai phản diện của tổ chức Cobra. Một số ngôi sao như Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, Iko Uwais... tham gia phim.

Úrsula Corberó vào vai phản diện trong "Xà Nhãn báo thù". Ảnh: CGV.

Phần phim đầu tiên G.I.Joe: The Rise of Cobra ra mắt năm 2009 và thu 150 triệu USD toàn cầu. Năm 2013, phần hai G.I.Joe: Retaliationthu đem về 375 triệu USD tại phòng vé. Trong các phần phim trước, nhân vật Xà Nhãn do tài tử Scotland Ray Park đảm nhận.

Henry Golding sinh năm 1987 tại Sarawak, mang hai dòng máu Malaysia và Anh. Anh gây chú ý với vai Nick Crazy Rich Asians, đóng cặp Constance Wu. Tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé, thu 238,5 triệu USD trên kinh phí là 30 triệu USD ban đầu. Sau đó, Golding tiếp tục có nhiều dự án thành công và xây dựng sự nghiệp vững chắc tại Hollywood. Anh kết hôn người dẫn chương trình Liv Lo năm 2016 và có một con.

Đạt Phan