Tài tử Henry Golding không chỉ nổi tiếng với vai nhà giàu "Crazy Rich Asians" mà còn nỗ lực đóng giang hồ ở "The Gentlemen", người đồng tính trong "Monsoon".

Henry Ewan Golding (5/2/1987) sinh ra tại Sarawak, Đông Malaysia. Anh có mẹ người Malaysia, cha người Anh. Khi anh lên tám tuổi, gia đình chuyển đến sống tại Surrey, Anh quốc. Trước khi bước chân vào Hollywood, Golding từng làm thợ tóc ở London vài năm.

Henry Golding để lại dấu ấn trong phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu Châu Á) - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan. Anh đóng cặp Constance Wu, vai Nick - trưởng nam của gia tộc Young giàu có nhất nhì Singapore.

'Henry Golding' - Không chỉ là 'Con nhà siêu giàu Châu Á' Tài tử Henry Golding: và nữ diễn viên Constance Wu trong cảnh đầu của "Crazy Rich Asians". Video: K JHN.

Theo tạp chí Glamour, đạo diễn Jon M. Chu đích thân liên hệ anh dù phim đang có cuộc tuyển diễn viên trên toàn cầu - bởi ngoại hình Golding hoàn hảo cho vai diễn. Cây bút Simran Hans - The Guardian - nhận xét anh trên phim "hào hoa, lịch lãm". Bộ phim trở thành cú hit phòng vé với doanh thu toàn cầu 239 triệu USD, giúp Golding bước đầu nổi tiếng ở Mỹ.

Nick Young trong Crazy Rich Asians (2018) là vai diễn Hollywood đầu tiên của Henry Golding. Ảnh: Popsugar.

Khi trả lời phỏng vấn Glamour, Golding cho biết từng bị nhiều người chê "không đủ châu Á" vì có nét lai. Giới chuyên môn quan tâm đến tạo hình nhân vật, nhưng ít ai đề cập diễn xuất của Golding. Điều này thôi thúc anh theo đuổi nghiệp diễn, cố gắng trên hành trình trở thành diễn viên thực lực tại Hollywood.

Tuy vậy, tài tử vấp không ít thất bại khi lặp lại hình ảnh cũ trong Crazy Rich Asians. Cùng năm 2018, Paul Feig mời anh đóng tác phẩm giật gân A Simple Favor. Trong phim, Nhân vật Stephanie (Anna Kendrick đóng) phải tìm ra lời giải cho sự mất tích của cô bạn giàu có Emily (Blake Lively đóng). Golding vào vai Sean - người chồng viết văn của Emily. Anh bị chê là có lối diễn và tuyến nhân vật không khác Crazy Rich Asians. Trang Screendaily thẳng thắn nhìn nhận việc Golding góp mặt chỉ như "một sự hấp dẫn bổ sung" (additional attraction). Có khán giả còn so sánh anh với Ben Affleck trong Gone Girl (2014), khi cả hai đều vào vai người chồng nhu nhược bị vợ thao túng.

Sau A Simple Favor, Henry Golding một lần nữa hợp tác Paul Feig trong Last Christmas (2019), diễn cùng "Mẹ rồng' Emily Clarke. Đáng tiếc, bộ phim lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của George Michael nhạt nhòa trong mắt các chuyên gia lẫn khán giả đại chúng. Cây viết Owen Gleiberman của Variety nhận xét đã đến lúc Golding cần tìm kiếm những vai táo bạo hơn.

Biến hóa trong vai sát thủ, người đồng tính, siêu anh hùng

Năm 2019, Henry Golding có tạo hình xa lạ trong The Gentlemen (2019) của đạo diễn Guy Ritchie. Nhân vật Dry Eye của anh vẻ ngoài cục súc, giọng điệu hợm hĩnh. Gã là tay sát thủ trẻ tuổi, luôn tự tin có thể lật đổ ông trùm cần sa Mickey Pearson (Matthew McConaughey). Người xem nhìn thấy rõ sự trưởng thành của tài tử gốc Á trong vai diễn mới. Karen Han của Polygon nhận xét The Gentlemen hấp dẫn không chỉ nhờ kịch bản, mà còn ở diễn xuất của Henry Golding.

Henry Golding trong "The Gentlemen". Diễn xuất của tài tử phát triển theo thời gian. Ảnh: Insider.

Cùng năm, Henry Golding vào vai Kit - một người Anh gốc Việt trở về Việt Nam sau 30 năm xa cách - phim Monsoon. Trong hành trình đi dọc Nam - Bắc để rải tro cha mẹ, anh nảy sinh tình cảm với chàng trai người Mỹ Lewis (Parker Sawyers). Vai diễn của anh được giám khảo tại LHP Karlovy Vary đánh giá cao.

Trong bài phỏng vấn của tạp chí NME, hôm 24/9, Golding chia sẻ "việc đóng Monsoon giúp tôi tìm lại nguồn cội của mình". Theo tài tử, trong sự nghiệp diễn xuất, anh luôn bị đánh giá là "không đủ Anh, không đủ Á" - điều đó thành gánh nặng của anh từ lâu. Vai Kit trong Monsoon phản chiếu câu chuyện đời thực của diễn viên - ngoại hình không giống người Anh nhưng cũng không biết nói ngôn ngữ quê hương.

Henry Golding trong "Monsoon". Phim lần đầu chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary, Cộng hòa Czech hôm 29/6/2019, sau đó công chiếu ở Anh từ ngày 25/9 Ảnh: Little White Lies.

Tháng 8/2019, người hâm mộ bất ngờ khi biết Henry Golding sẽ đóng siêu anh hùng Snake Eyes trong phim cùng tên, ra mắt tháng 10/2021. Snake Eyes là bậc thầy ninja từng xuất hiện trong G.I.Joe: Rise of the Cobra (2009) và G.I.Joe: Retaliation (2013), đều do Ray Park đóng. Người hùng luôn mang mặt nạ, không nói chuyện, nên khán giả tò mò Henry Golding sẽ mang đến khác biệt gì cho nhân vật. Riêng nam diễn viên, khi trả lời tạp chí NME, đùa rằng: "Những ngày đầu tại trường quay Snake Eyes đúng là như địa ngục. Nhưng đây là cơ hội mà nếu được tiếp tục, tôi sẽ không từ bỏ".

