Trailer hé lộ phản diện 'Venom 3'

Trailer mới ra mắt hé lộ ác thần Knull - nhân vật tạo ra chủng tộc Symbiote - là phản diện chính trong phần cuối "Venome: The Last Dance".

Trailer final 'Venom 3' Trailer "Venom: The Last Dance" (tên tiếng Việt là "Venom: Kèo cuối"), dự kiến khởi chiếu trong nước ngày 25/10. Video: Sony Pictures Vietnam

Nhà phát hành tung trailer phim hôm 12/9, mở đầu bằng cuộc chiến giữa Venom và Xenophage - con quái vật chuyên săn Symbiote (ký sinh trùng ngoài hành tinh) - trên một chuyến bay. Venom sau đó tiết lộ các sinh vật đang truy đuổi nó và vật chủ Eddie Brock (Tom Hardy đóng), đồng thời chạy trốn tà thần Knull.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Knull là một trong những ác thần hùng mạnh nhất. Hắn tạo ra thanh gươm All-Black the Necrosword và giết chết một Celestial - vị thần tồn tại từ thời sơ khai của vũ trụ. Nhân vật Gorr the God Butcher (Christian Bale đóng) từng sử dụng vũ khí này để tiêu diệt các vị thần trong Thor: Love and Thunder (2022).

Chiếc đầu Celestial bị Knull hạ sát là hành tinh Knowhere thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tại đây, Knull tạo ra các Symbiote, không chịu được tiếng ồn lớn, lửa và sóng âm. Ở một cảnh phim, Venom nói đang giữ một bí mật Knull tìm kiếm. Nếu Venom và Eddie vẫn dính chặt với nhau, Trái Đất sẽ bị hủy diệt.

Tài tử Tom Hardy trở lại vai chính loạt phim "Venom" sau ba năm. Ảnh: Sony Pictures

Trailer cũng hé lộ sự xuất hiện của nhiều sinh vật quen thuộc từ truyện tranh như Scream, Lasher, Agony, Phage và Toxin/Patrick Mulligan (Stephen Graham thủ vai). Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ cho rằng Knull có thể mở ra cơ hội kết hợp giữa Vũ trụ Spider-Man của Sony (Sony's Spider-Man Universe, SSU) và MCU. Trước đó, mid-credit Spider-Man: No Way Home (2021) xuất hiện cảnh một phần cơ thể của Venom bị bỏ lại ở MCU.

Theo trang Marvel, Symbiote du hành từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm sự sống. Chúng ký sinh, điều khiển vật chủ để tìm kiếm con mồi. Qua thời gian, nếu vật chủ suy yếu và mất đi sức sống thì chúng sẽ tách rời để đi tìm vật chủ mới. Trong phần phim đầu tiên năm 2018, nhân vật Riot/Carlton Drake (Riz Ahmed) lên kế hoạch báo tin cho Symbiote. Venom từng cảnh báo Eddie nếu Riot thành công thì sẽ là ngày tàn của nhân loại.

Venom lần đầu ra mắt năm 1984 trong truyện tranh Marvel. Nhân vật từng xuất hiện trong Spider-Man 3 (2007), là đối thủ của anh hùng Người Nhện. Năm 2018, Venom mang diện mạo mới khi Sony Pictures mở rộng vũ trụ SSU. Theo trang thống kê Numbers, doanh thu hai phần đạt hơn 1,3 tỷ USD, được khán giả đại chúng yêu thích. Phần cuối do Kelly Marcel đạo diễn.

Quế Chi (theo Variety)