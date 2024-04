Trải nghiệm soi da và chăm sóc cao cấp với YA-MAN

Chương trình "Soi da và trải nghiệm máy chăm sóc da cao cấp từ YA-MAN" khởi động từ ngày 1/4, thu hút sự quan tâm của tín đồ làm đẹp.

Theo các chuyên gia từ YA-MAN - thương hiệu cung cấp thiết bị làm đẹp từ Nhật Bản, để có làn da khỏe mạnh, phái đẹp cần thấu hiểu cấu trúc da, vấn đề đang gặp phải, trước khi áp dụng giải pháp khắc phục lẫn công nghệ chăm sóc tại nhà.

Bước qua tuổi 25, làn da kém đàn hồi hơn do hàm lượng collagen, elastin sụt giảm. Triệu chứng lão hóa dần xuất hiện trên bề mặt như sần sùi, xỉn màu hoặc ẩn sâu dưới da mà mắt thường không thấy rõ. Soi chiếu, phân tích kỹ bằng công nghệ cao có thể giúp bạn phát hiện sớm dấu hiệu này, từ đó chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp.

Nhằm giúp mọi người có cơ hội phân tích da chuyên sâu, nhà phân phối YA-MAN tại Việt Nam triển khai chương trình "Soi da và trải nghiệm máy chăm sóc da cao cấp YA-MAN", từ 1/4, ở showroom chính hãng tại TP HCM lẫn Hà Nội.

Đại diện đơn vị cho biết máy soi có khả năng đọc 10 chỉ số sức khỏe làn da, giúp bạn đánh giá chất lượng da, xác định vấn đề gặp phải như đốm sắc tố tiềm ẩn, lỗ chân lông to, dấu hiệu lão hóa vốn khó quan sát.

"Tại chương trình, chị em có cơ hội trải nghiệm tất cả dòng máy chăm sóc da tại nhà được tích hợp công nghệ mới nhất, hỗ trợ đẩy lùi lão hóa, tái tạo da, căng mịn và chắc khỏe", người đại diện cho hay.

Soi da chuyên sâu và trải nghiệm dùng máy chăm sóc cao cấp miễn phí tại showroom YA-MAN VN. Ảnh: YA-MAN VN

Cụ thể, nhãn hàng mang đến các dòng máy Photo Plus Shiny, Photo Plus Prestige SP, Photo Plus Prestige PRO, ứng dụng các công nghệ cao gồm RF, EMS, NEO DYHP, DWHP...

Trong đó, Photo Plus Shiny M18 - dòng máy chống lão hóa tích hợp hai chế độ "Daily care" và "Weekly care", giúp người dùng trải nghiệm chăm sóc da chuyên sâu như tại spa.

Dòng Photo Plus Prestige SP M22 - dòng chống lão hóa có năm chế độ dưỡng da chuyên sâu, trong đó có công nghệ DWHP (Dynamic Whitening Hyper Pulse), nâng cao hiệu quả làm trắng.

Bên cạnh đó, YA-MAN tiếp tục nghiên cứu, phát minh công nghệ độc quyền khác nhằm sáng chế loạt thiết bị tốt, khắc phục mọi khuyết điểm da.

Chị em có cơ hội dùng thử các thiết bị làm đẹp của Nhật tại showroom chính hãng ở TP HCM hoặc Hà Nội. Ảnh: YA-MAN VN

Lan Anh (27 tuổi, TP HCM) cho biết da cô xấu đi trông thấy vì thời tiết thất thường, không khí ô nhiễm. Khi được soi và chăm sóc miễn phí, cô cảm nhận làn da thay đổi, đồng thời ấn tượng với tính năng của thiết bị làm đẹp YA-MAN.

"Không chỉ được tư vấn tận tình, hiểu rõ các vấn đề về da, tôi còn được dùng thử và tham khảo loạt phương pháp làm đẹp, đồng thời biết cách chọn sản phẩm chăm sóc da hiệu quả", Lan Anh nói thêm.

Các sản phẩm YA-MAN có mặt tại Việt Nam 5 năm qua, được nhiều người dùng đón nhận. Đại diện nhà phân phối cho biết sự kiện không chỉ giúp thương hiệu đến gần khách hàng, mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Thương hiệu Nhật chuyên cung cấp thiết bị làm đẹp tại nhà. Ảnh: YA-MAN VN

Chương trình soi da, trải nghiệm chăm sóc cao cấp kéo dài đến hết tháng 5. Khách được giảm đến 1018%, nhận quà khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Chị em còn có cơ hội nhận một phần quà bất kỳ, bốc thăm may mắn sở hữu thiết bị YA-MAN trị giá đến 10 triệu đồng. Đăng ký tham gia tại đây.

YA-MAN xuất xứ từ Nhật Bản, với hơn 45 năm kinh nghiệm, hiện sở hữu 320 bằng sáng chế, 777 chứng nhận sở hữu trí tuệ.

Vạn Phát