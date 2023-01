Trải nghiệm sắc xuân cùng Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid

Dù thích xe điện nhưng Trung Kiên chọn trải nghiệm Corolla Cross 1.8HEV. Theo anh, xe điện vẫn là tương lai, còn hybrid đang là hiện thực, nhất là trong những chuyến đi xa cùng gia đình.

"Thời gian đầu mình rất thích ôtô điện bởi không phát thải CO2, cảm giác lái êm ái, nhiều công nghệ... nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, việc sử dụng thực tế dòng xe này khá bất tiện với nhu cầu của bản thân và gia đình", Trung Kiên nói. "Mình thường đi chơi xa mỗi cuối tuần, đa số điểm đến không có trạm sạc nhanh. Đến nơi nếu xe hết điện hoặc phải dùng sạc chậm thì cũng không đi được đâu, chưa kể cảm giác lo hết pin, gặp lỗi bất ngờ trên đường không tìm được garage sửa. Bởi vậy, mình chọn trải nghiệm xe hybrid và có kế hoạch sẽ sở hữu Corolla Cross Hybrid trong năm 2023".

Giải pháp an toàn hơn được lựa chọn là dòng xe hybrid, nơi mà Corolla Cross là mẫu xe tiên phong tại Việt Nam, khi dung hòa được hai mặt tưởng chừng đối lập trong ngành công nghiệp ôtô: tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ.

Trên phiên bản hybrid của Corolla Cross, xe tự động lựa chọn nguồn năng lượng để vận hành theo cách tối ưu nhất. Khi khởi hành – thời điểm xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, động cơ điện sẽ được kích hoạt thay cho tiếng đề nổ thông thường như loại động cơ truyền thống. Ở dải tốc độ thấp, vận hành trong nội đô đông đúc, động cơ điện sẽ thay thế vai trò của động cơ xăng, người lái dễ dàng nhận ra sự khác biệt bởi không có tiếng ồn, vận hành êm ái và mượt mà tương tự xe thuần điện.

Trên điều kiện đường cao tốc từ TP Lạng Sơn đến Khu du lịch Đồng Lâm, Hữu Lũng, Trung Kiên đánh giá cao khả năng vận hành linh hoạt của Corolla Cross hybrid. Anh cho biết, tùy từng thời điểm, xe sẽ lựa chọn nguồn năng lượng vận hành tối ưu nhất, lúc xăng, lúc điện hoặc kết hợp cả hai. Khi tăng tốc, cả động cơ điện và xăng sẽ linh hoạt, luân phiên thay thế nhau hoàn toàn tự động. Nếu hết pin, động cơ xăng sẽ vừa dẫn động, vừa sạc điện cho bộ pin.

So với các mẫu xe cùng tầm giá, Corolla Cross 1.8HEV nổi bật với gói trang bị công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, với một số tính năng cao cấp như: cảnh báo va chạm phía trước PCS, hỗ trợ giữ làn đường LTA, phanh tự động, cảnh báo điểm mù, 7 túi khí... không thua kém so với dòng xe thuần điện. Corolla Cross cũng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Trên điều kiện vận hành đường đồi núi tại cao nguyên Đồng Lâm, việc kết hợp linh hoạt giữa động cơ xăng và điện mang đến cảm giác lái thú vị. Ở chế độ vận hành thuần điện, khoang cabin yên tĩnh bởi không còn âm thanh từ động cơ, vận hành nhẹ nhàng như dòng xe thuần điện. Khi cần vượt đèo dốc, động cơ xăng 1.8 (97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm) kết hợp cùng mô-tơ điện (71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm) giúp tạo lực kéo tối ưu.

Trong trường hợp phanh, giảm tốc và xuống dốc, máy phát tự động kích hoạt để sạc năng lượng dư thừa này vào bộ pin. Đây chính là tính năng tự sạc của Corolla Cross 1.8HEV, khiến mẫu xe này không bị phụ thuộc hệ thống trạm sạc, hoặc cổng cắm sạc ngoài như xe thuần điện.

"Đến mỗi điểm du lịch, các gia đình thường đi nhiều nơi để trải nghiệm, nếu lúc này xe hết điện hoặc phải cắm sạc sẽ rất bất tiện", Trung Kiên nói. "Mình cho rằng xe điện có thể là tương lai của các loại phương tiện, nhưng xe hybrid thì đang là hiện thực. Chiếc Corolla Cross hybrid tốn xăng chỉ bằng một nửa loại động cơ truyền thống, trong khi vẫn cho trải nghiệm vận hành êm ái như xe điện mà không lo phải tìm kiếm trạm sạc".

Theo công bố từ Toyota Việt Nam, Corolla Cross 1.8HEV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,29 lít/100km. Con số này trong vận hành thực tế không thay đổi quá nhiều, trung bình ở mức 4,3 – 4,5 lít/100km, đường hỗn hợp. Trên hành trình hơn 330km di chuyển trong ngày từ TP Lạng Sơn – cao nguyên Đồng Lâm, mức tiêu hao nhiên liệu hiển thị trên bảng đồng hồ chiếc Corolla Cross 1.8HEV đạt mức 4,3 lít/100km.