Trải nghiệm 'không như mơ' của du khách ở châu Âu hè 2021

Châu Âu đã mở cửa nhưng mọi thứ hiện nay khác rất nhiều và thật khó để tìm được một nơi không bị áp dụng các biện pháp hạn chế.

Khi nhiều nước châu Âu thông báo về việc mở cửa để đón khách sau Covid-19 vào giữa tháng 6, nhiều người đã kỳ vọng một mùa hè bình thường. Các du khách Mỹ bắt đầu đặt các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và nghĩ về viễn cảnh đi dạo tự do ở các thành phố cổ kính. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm châu Âu mùa hè 2021 khác rất nhiều so với những gì bạn đã trải qua trước dịch. Đó là việc du khách phải đối mặt với nhiều quy định, luật lệ từ các quốc gia nhằm đảm bảo an toàn.

Hành khách đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Berlin Brandenburg, Đức. Bên cạnh họ là tấm biển chỉ dẫn về trung tâm xét nghiệm nCoV. Ảnh: AFP

"Đây không phải là chuyến du lịch mùa hè thông thường của bạn đến châu Âu, nơi có thể qua lại giữa các quốc gia mà không cần chuẩn bị hay lên kế hoạch", Adrian Kelsey, một nhà phân tích nghiên cứu thị trường từ New York, Mỹ chia sẻ. Anh vừa có chuyến đi Hy Lạp tháng 7, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình.

"Rất có thể mọi thứ thay đổi, hoặc có điều gì đó bạn cảm thấy không ổn. Nhưng bạn cần phải chấp nhận với thực tế mới này, trước khi đi du lịch quốc tế", Kelsey nói thêm.

Với Kelsey, các vấn đề xảy ra với anh bắt đầu từ khi lên chuyến bay New York - Athens. Anh mải chuẩn bị cho chuyến đi và quên mất điền vào mẫu đơn cần gửi cho chính quyền Hy Lạp một ngày trước khi đến nơi. "Họ không cho tôi lên máy bay. Bạn bè của tôi đều được qua và mình tôi bị bỏ lại. Tôi phải trả thêm 600 USD để bắt chuyến bay ngày hôm sau. Nó thực sự dở khóc dở cười", anh kể lại.

Cuối cùng, anh cũng có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhóm bạn và không ai bị dính Covid-19. Tuy nhiên anh phải thừa nhận rằng, mọi thứ hiện nay khác trước và khó hơn rất nhiều bởi không thể tìm được một nơi mà không bị áp dụng các biện pháp hạn chế, phòng dịch.

Kelsey nhấn mạnh, việc thông báo kết quả tiêm vaccine hoặc xét nghiệm âm tính là một phần quan trọng của trải nghiệm du lịch châu Âu. Ngày càng nhiều quốc gia dùng ứng dụng Sức khỏe Kỹ thuật số để cho phép du khách vào các nhà hàng, quán bar, địa điểm văn hóa... Một ví dụ là khi bạn vào bảo tàng Louvre, Pháp. Ngoài việc mua vé đặt trước, bạn cần cung cấp bằng chứng về việc mình đã được tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính, hoặc nhiễm bệnh nhưng đã bình phục trong tối thiểu 48 tiếng. Với du khách châu Âu, họ chỉ cần xuất trình hộ chiếu sức khỏe kỹ thuật số. Với du khách Mỹ, bạn phải mang theo thẻ tiêm chủng, hoặc kết quả xét nghiệm.

Mallory Hill, 37 tuổi, một du khách đến từ Seattle, Mỹ cho biết: "Nếu bạn đến đây để tổ chức tiệc tùng thì có thể rất thất vọng. Nhưng nếu bạn đến để thưởng thức ẩm thực, bãi biển và các hoạt động văn hóa, thì những hạn chế đó không ảnh hưởng đến bạn". Hill vừa cùng gia đình đi du lịch qua vùng Catalan, Tây Ban Nha trong hai tuần, chia sẻ.

Trước khi đến châu Âu, Hill từng ghé thăm một số quốc gia với chuyến đi kéo dài. Nhưng bây giờ cô cho rằng thật khôn ngoan nếu chỉ chọn một điểm đến, và ở lại nơi này lâu hơn. Lý do là nhiều nước đưa ra các hạn chế giống nhau, ví dụ như thời gian cách ly. Vì vậy, thay vì liên tục di chuyển sang các nước và phải thực hiện thời gian cách ly, bạn chỉ nên chọn tới một điểm đến và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng của mình.

"Thật đáng sợ khi các ca bệnh đang tăng nhanh chóng và nhiều người đã tiêm vaccine vẫn mắc bệnh. Nhưng cũng có nhiều thông tin sai lệch, cùng các lời khuyên trái ngược nhau khi đi du lịch. Điều này khiến cho quyết định tiếp tục đi chu du hay về nhà trở nên khó khăn", Hill chia sẻ về những trở ngại mà du khách như cô gặp phải khi đi du lịch châu Âu vừa qua.

Theo đó, thay vì đi du lịch tự túc như trước, du khách nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, cố vấn du lịch từ các hãng lữ hành. Đây là một cuộc khủng hoảng liên quan đến sức khỏe toàn cầu. Việc bạn trò chuyện với một cố vấn thực sự rất quan trọng để giúp bạn hiểu khả năng mình phải đối mặt với rủi ro, cũng như cùng nhau đưa ra các quyết định tốt nhất. Chúng tôi không muốn mọi người phản ứng thái quá và muốn cung cấp cho du khách các thông tin chính xác nhất ", Wilson-Buttigieg, đồng chủ tịch của Valerie Wilson Travel, một công ty tư vấn du lịch, nói.

Jennifer Collett, 38 tuổi, một nhà trị liệu đến từ Boston, mơ ước được đến thăm 7 quốc gia ở châu Âu mùa hè này. Cô tìm đến một đại lý du lịch để xin lời khuyên. Cô được các chuyên gia tư vấn về tình hình thực tế tại các quốc gia cô muốn ghé thăm, cũng như việc di chuyển trong thời gian dài rất phức tạp, rủi ro. Thay vì đi tới 7 nước, cô được khuyên nên chỉ chọn một nơi. Cuối cùng, Collett đã chọn Paris. Collett đến đây vào tháng 6, và không gặp bất kỳ hạn chế nào. Và cô cảm thấy việc được hướng dẫn đầy đủ cho một chuyến đi vô cùng hữu ích, và việc mua bảo hiểm rất quan trọng. Nó giúp cô san sẻ gánh nặng kinh tế nếu phải hồi hương trong trường hợp mắc bệnh.

"Mọi thứ liên quan đến đại dịch đều không thể đoán trước. Do đó, việc bạn nên có một người tư vấn trước khi đi du lịch thực sự hữu ích, ngay cả khi họ không ở bên bạn suốt chuyến đi", cô nói.

Anh Minh (Theo NYT)

