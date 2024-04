Trải nghiệm du học New Zealand qua một chương trình hè

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đang phát động thử thách "Mùa hè này, Gen Z cùng đi New Zealand" dưới hình thức các bài đăng trên Facebook và TikTok với nhiều giải thưởng. Chương trình dành cho những học sinh đang ấp ủ ước mơ trải nghiệm mùa hè tại xứ sở Kiwi. Để tìm hiểu thông tin về các thức tham gia thử thách trên và các chương trình Du học hè New Zealand 2024, phụ huynh và học sinh xem thêm tại đây