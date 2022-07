Hệ thống loa all in one (tất cả trong một) mang đến không giam âm thanh sôi động, công suất cao, xử lý tốt từ chất rock mạnh mẽ đến bản nhạc thính phòng du dương. Thiết bị phù hợp trong gian phòng diện tích nhỏ - nơi không thể lắp đặt hệ thống âm thanh nổi lớn, hoặc kết hợp cùng TV để có trải nghiệm nghe nhìn tốt hơn. Thân máy khá gọn, nặng 15,9 kg và kích thước 790 x 216 x 287 mm.