Trải nghiệm ẩm thực như người bản địa ở Singapore

Uống cà phê kopi, ăn đồ Zi Char và bánh truyền thống tại các cửa hàng địa phương lâu năm là thói quen ăn uống của người dân Singapore mỗi ngày.

Là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu châu Á, Singapore vẫn giữ những hương vị truyền thống tại các quán ăn gia truyền, tiệm cà phê bình dân (kopitiam), hiệu bánh thủ công lâu đời. Dưới đây là ba trải nghiệm ẩm thực chỉ dân địa phương mới biết, được Tổng cục Du lịch Singapore gợi ý cho khách Việt trải nghiệm thử.

Thưởng thức ẩm thực bình dân Zi Char

Zi Char (hoặc Tze Char) có nghĩa là "nấu và chiên" trong tiếng Phúc Kiến. Tại Singapore, Zi Char từ lâu đã trở thành một mô hình quán ăn quen thuộc của các gia đình, phục vụ thực đơn đa dạng với khẩu phần lớn và giá cả hợp lý.

Các món ăn được nấu theo phong cách Zi Char tại Singapore. Ảnh: STB

Tiêu biểu cho phong cách ẩm thực này phải kể đến Keng Eng Kee (KEK) Seafood - một quán ăn Zi Char gia đình và được phát triển qua ba thế hệ, nằm tại địa chỉ 124 Bukit Merah Lane, thời gian mở cửa:12h-14h, 17h-22h mỗi ngày.

KEK ra đời từ một quầy ăn nhỏ vào những năm 1970, quán ăn nổi tiếng nhờ hương vị truyền thống với các món ăn như Chilli Crab (cua sốt ớt), Coffee Pork Ribs (sườn heo xào và phủ sốt cà phê) hay Moonlight Hor Fun (món hủ tiếu xào ăn cùng lòng đỏ trứng). Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, KEK vẫn là điểm đến của nhiều người dân địa phương và du khách khi tìm kiếm hương vị "Zi Char" được Michelin Guide ghi nhận.

Kok Sen cũng là điểm đến quen thuộc của thực khách muốn thưởng thức ẩm thực Zi Char "đúng điệu". Khởi nguồn từ một quán ăn nhỏ vào năm 1965, được phát triển qua ba thế hệ, Kok Sen giữ nguyên cách chế biến đậm vị các món như Big Prawn Hor Fun (hủ tiếu xào với tôm lớn và sốt), Claypot Yong Tau Foo (đậu hũ nhồi thịt hầm nồi đất) hay Prawn Bee Hoon (bún gạo xào tôm).

Nhờ giữ được hương vị truyền thống nhiều thập kỷ, quán 9 năm liền được Michelin Bib Gourmand ghi nhận và trở thành điểm đến cho du khách muốn tìm kiếm cơ hội trải nghiệm ẩm thực truyền thống của Singapore.

Địa chỉ quán nằm tại số 2,4 đường Keong Saik, thời gian mở cửa: 12h-14h15 và 17h-21h15 từ Thứ Ba đến Chủ Nhật.

Văn hóa Kopitiam - Trải nghiệm cà phê "chuẩn Singapore"

Tại Singapore, văn hóa kopitiam, cách gọi quán cà phê truyền thống được ghép từ kopi (nghĩa là "cà phê" trong tiếng Mã Lai) và tiam (nghĩa là "cửa hàng" trong tiếng Phúc Kiến), gắn liền với đời sống người dân qua nhiều thế hệ.

Kopitiam xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, khi các đầu bếp người Trung Quốc từng làm cho gia đình Anh và Hà Lan mang thói quen uống cà phê buổi sáng đến Singapore.

Từ những tách kopi nóng pha với sữa đặc và sữa tươi khuấy đến khi nổi bọt, kopitiam đã trở thành không gian quen thuộc nơi người dân Singapore gặp gỡ, trò chuyện và bắt đầu ngày mới theo nhịp sống thường nhật.

Tiệm kopitiam Heap Seng Leong tại Singapore. Ảnh: STB

Heap Seng Leong là một trong những kopitiam vẫn giữ gần như nguyên vẹn diện mạo sau nhiều thập kỷ. Quán được ông chủ Shi Pong Shu tiếp quản từ các chủ người Hải Nam vào năm 1974 và không gian gần như không thay đổi kể từ đó.

Nơi đây gợi lại hình ảnh Singapore xưa với tường gạch, quạt trần, kệ gỗ và bếp than, cùng những vật dụng cũ như điện thoại công cộng màu cam hay chiếc bàn tính để tính tiền. Mỗi tách kopi-O (cà phê đen được pha với đường) hay kopi sữa đều được pha bằng tay, bột cà phê được cho vào vợt vải, ngâm cùng nước trong ấm và đun trên bếp than, tạo nên hương vị khó tìm thấy ở các chuỗi cà phê hiện đại.

Địa chỉ quán nằm tại số 10 đường Bridge, thời gian mở cửa từ 5h đến 15h mỗi ngày.

Để bổ sung năng lượng cho một ngày làm việc, người Singapore thường uống cà phê kopi cùng bánh mình nướng kaya (Kaya Toast), loại bánh mì có lớp vỏ ngoài giòn rụm, béo ngậy ăn kèm trứng luộc lòng đào mềm.

Tong Ah Eating House - kopitiam đã hoạt động từ năm 1939 - cũng là một địa chỉ mà du khách có thể ghé thăm để trải nghiệm bữa sáng chuẩn Singapore. Quán là điểm ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương, phục vụ kaya toast và kopi theo phong cách truyền thống với tuổi đời hơn 80 năm.

Địa chỉ quán nằm tại số 35, đường Keong Saik, thời gian mở cửa từ 7h đến 14h vào ngày Thứ Tư, các ngày còn lại mở cửa từ 7h đến 20h và nghỉ Thứ Bảy.

Tiệm bánh truyền thống lưu giữ hương vị Singapore xưa

Những tiệm bánh truyền thống là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh ẩm thực đa sắc của Singapore. Không biển hiệu hào nhoáng, không dây chuyền sản xuất hiện đại, các cửa tiệm này giữ cách làm thủ công như một cách duy trì hương vị xưa giữa nhịp sống hiện đại.

Bánh tau sar piah của Singapore. Ảnh: Explorersg

Một trong những tiệm bánh lâu đời tại Singapore là Loong Fatt Tau Sar Piah. Đây là nơi bán món bánh tau sar piah (bánh đậu đỏ, đậu xanh đặc trưng của người Phúc Kiến) nổi tiếng, thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Mở cửa từ năm 1948, đến nay, tiệm vẫn giữ phương pháp làm bánh thủ công. Chiếc bánh nhỏ, giòn xốp, nhân ngọt hoặc mặn là hương vị tuổi thơ của người Singapore, thường xuất hiện trong dịp lễ, ngày cúng gia tiên, quà biếu họ hàng.

Tiệm còn bán nhiều loại bánh kiểu xưa khác như bánh bông lan, chuối, bánh lá dứa, các loại bánh cuộn và đều làm thủ công.

Địa chỉ quán nằm tại số 639 đường Balestier, mở cửa từ 7h30 đến 16h hằng ngày và nghỉ Chủ Nhật.

