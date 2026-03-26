Trái đắng bán đất 3 tỷ sang New Zealand kiếm việc đổi đời

Nhiều người đặt sai mục đích ban đầu khi qua New Zealand làm việc, nghe theo lời của 'cò', môi giới, rồi tự đưa cổ vào tròng.

"Tôi có anh bạn, công việc ở trong nước đang rất tốt, nhưng vì muốn con được học ở nước ngoài, nên anh quyết định bán một nền đất hơn 3 tỷ đồng để chuyển sang New Zealand sống và làm việc. Anh được một người quen giới thiệu rằng đó là mảnh đất thiên đường, vẽ cho đủ các viễn cảnh màu hồng, còn bảo 'sang đó làm chơi cũng tháng kiếm được 50 triệu một người... nói chung toàn là lời hoa mỹ.

Thậm chí, họ còn quay cả cảnh đi biển, bắt cua ghẹ này nọ, ăn uống sang trọng. Người làm visa cho bạn tôi khoe mở một công ty bên đó và yêu cầu bạn học điện lạnh. Khi học xong thì cả nhà bốn người cùng kéo nhau qua bên đó. Thế nhưng, khi qua đến nơi thì bạn mới vỡ lẽ đã bị lừa. Công ty của người kia là dạng hoạt động cầm chừng, không có việc làm.

Bạn tôi ở được vài tháng thì bị người ta yêu cầu tự đặt vé về Việt Nam vì không có việc. Bạn tôi phải đi thuê nhà trọ và tự kiếm miếng ăn. May mắn, bạn quen được người gốc New Zealand giúp đỡ nên trụ lại được thêm hai năm, làm đủ nghề như đi hái trái cây, làm vườn...

Giờ bạn đã về Việt Nam, làm lại nghề cũ, may mắn là công việc ở quê vẫn được bảo lưu và vẫn còn căn nhà để ở. Tóm lại, tôi cho rằng mỗi người cần cẩn thận với những lời khơi gợi, dụ dỗ mật ngọt về việc ra nước ngoài để đổi đời. Ở đời này, không ai cho không ta cái gì".

Đó là chia sẻ của độc giả Mr.Hùng xung quanh câu chuyện "'Vỡ mộng' đổi đời ở New Zealand của một gia đình Việt". Theo dữ liệu Điều tra dân số năm 2023, quốc gia này có hơn 14.000 người gốc Việt. Dù thuộc nhóm dân cư có tuổi trung vị 30, thu nhập cá nhân của họ chỉ đạt 38.100 NZD một năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 66.000-80.000 NZD. Tỷ lệ sở hữu nhà ở mức 39% trong khi trung bình là 66%.

Trong giai đoạn 2023-2024, Ủy ban Nhân quyền New Zealand (Te Kāhui Tika Tangata) và Đài Phát thanh Quốc gia (RNZ) đã liên tục cảnh báo về sự lạm dụng visa AEWV. Nhiều lao động nộp hàng chục nghìn đôla cho môi giới nhưng sang đến nơi lại không có việc làm, thử việc không lương hoặc bị trục xuất khi các "công ty ma" phá sản.

Nhấn mạnh những rủi ro của quyết định ra nước ngoài làm việc, định cư, bạn đọc Atam bình luận: "Trước đây, tôi có tư vấn cho một gia đình trẻ muốn đi định cư ở nước ngoài. Điều quan trọng trước tiên là trước khi muốn định cư ở một nước nào đấy, bạn nên qua bên đó chơi một vài lần đã xem mình có thật sự thích và phù hợp như tưởng tượng không? Cái này gọi là 'ném đá dò đường', khảo sát thực tế, phân tích SWOT, sẽ tốn một ít tiền, nhưng chuyên nghiệp thì phải vậy.

Thứ hai là phải có kế hoạch bám trụ, hội nhập. Kế hoạch này phải dựa trên phần khảo sát ở bước một. Các kế hoạch về sức khỏe (khám bệnh, chi phí, thời tiết...), đường xá đi lại (bằng lái, xe cộ), lời ăn tiếng nói, các hội nhóm mình có thể tham gia, các nhà bảo trợ mình có thể nhờ vả khi khẩn thiết... Nói chung tất cả phải được chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước.

Thứ ba là những khác biệt về đồ ăn, lối sống, luật lệ, phong tục tập quán, văn hóa... Không hợp đồ ăn cũng là một vấn đề lớn, thích nghi lối sống cũng tối quan trọng, luật lệ cơ bản bắt buộc phải nắm rõ trước, phong tục tập quán cũng rất cần thiết vì nó ảnh hưởng và chi phối sức khỏe tinh thần, còn khác biệt văn hóa rất cần lưu ý đặc biệt là với các gia đình có con nhỏ.

Cuối cùng là bạn phải thảo ra một kế hoạch hành động chi tiết và đặc biệt là phải đánh giá các ưu ái đang có ở trong nước (như trường học chỉ vài bước chân, con cái có ông bà đưa đón...) xem đó đáng để đánh đổi không?".

Nói về thực tế cuộc sống tại New Zealand, độc giả Dasalehouse chia sẻ: "Tôi cũng đang sống ở Auckland gần 10 năm. Thực ra, nhiều người đặt sai mục đích ban đầu khi qua New Zealand. Lúc đặt chân tới đây, tôi đã ngoài 40 tuổi và mức thu nhập ở Việt Nam của hai vợ chồng làm kỹ sư xây dựng cho tập đoàn bất động sản nước ngoài khi ấy cũng gần 100 triệu. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi vì xác định mục đích và có lộ trình rõ ràng.

Chúng tôi không nghe theo lời của bọn 'cò', môi giới và không bao giờ nghĩ tới chuyện đi theo diện visa bảo lãnh - dạng visa đưa cổ cho người khác tròng. Còn cuộc sống cực hay khổ và bạn có đủ bản lĩnh và lý trí để vượt qua 1-2 năm đầu hay không là phụ thuộc vào mỗi người. Nếu được chọn lại, chúng tôi vẫn chọn qua đây. Ai định cư lâu ở New Zealand mới hiểu được cách vận hành của xã hội tại đây.

Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng nếu các bạn muốn đi nước ngoài thì hãy tìm đường đi độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Vì tôi cũng có rất nhiều gia đình, bạn bè thân ở đây, cũng đang bị bọn môi giới 'lùa gà' và thật sự cảm thấy xót xa về điều đó. Nên các bạn hãy thận trọng, không có cuộc sống nào màu hồng cả nếu mình phụ thuộc vào người khác".

Việt Thành tổng hợp