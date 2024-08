Trách ai khi chưa mua được nhà thành phố?

Mười năm qua, tôi thường nghe nhiều người chưa mua được nhà đổ lỗi cho những người đầu cơ.

"Trong suốt 10 năm qua, tôi thường nghe câu nói rằng chưa mua được nhà là do đầu cơ. Tôi không hiểu tại sao khi không mua được nhà ở thành phố lớn, nhiều người lại đổ lỗi cho những người "có tiền", trong khi có thể do họ được hưởng lợi từ cha ông hoặc do năng lực tốt hơn.

Trong quá trình tích lũy tài sản để có thể mua được căn nhà thứ hai trở lên, những người này đã đóng góp không ít cho xã hội. Doanh nghiệp tạo việc làm, đóng thuế kinh doanh, người đi làm thuê có lương cao, chức vụ tốt cũng đóng thuế thu nhập cá nhân không nhỏ.

Mua nhà kinh doanh cũng là việc trả bằng tiền mồ hôi, công sức thật mà họ đã bỏ ra. Người không mua được nhà thì ở thuê. Nếu không có người sở hữu tài sản cho thuê nhà trọ, mặt bằng, thì bạn sẽ kinh doanh hoặc ở đâu khi bước đầu khởi nghiệp, hoặc khi sinh viên ra thành phố đi học mà chưa có nhà riêng?

Vậy tại sao những người hoặc tổ tiên của họ chăm chỉ làm ăn, tích cóp để có nhà đất cho thuê lại bị nhìn nhận như thế?

Năng lực không bằng người khác nhưng lại muốn có những thứ giống họ, đó mới là điều bất hợp lý. Lương thực, thực phẩm cần bình ổn giá vì liên quan đến sự sinh tồn của con người. Còn việc không mua được nhà và phải ở thuê thì không phải là vấn đề tương tự.

Trong một năm qua, giá nhà tăng do một số nguyên nhân chính sau:

Thứ nhất, lãi suất gửi ngân hàng thấp khiến cầu về bất động sản nhiều hơn cung.

Thứ hai, các dự án mới có tiến độ đóng tiền rất giãn và mỗi đợt đóng ít, tạo điều kiện cho việc mua bán diễn ra dễ dàng hơn, ngay cả khi nhà chưa có sổ. Đánh thuế bất động sản trong tình hình lãi suất ngân hàng thấp không có tác dụng vì việc mua bán đã diễn ra trước đó.

Thứ ba, chi phí xây dựng tăng.

Yếu tố thứ nhất và hai trở thành lợi thế lớn khi bạn đã tiết kiệm được một nửa giá trị căn nhà. Trong thời gian tới, khi lãi suất huy động của ngân hàng tăng, những người đã vay mua nhà sẽ gặp khó khăn với lãi suất cao và buộc phải bán ra, dẫn đến cung lớn hơn cầu, kéo theo giá nhà giảm.

Tuy nhiên, khi giá giảm hoặc chưa tăng như một năm trước, nhiều người lại mong nó sẽ giảm thêm nên đắn đo không mua. Đến khi giá tăng thì lại than hết cơ hội.

Chủ đầu tư thích người đầu tư vì họ quyết mua rất nhanh và mua nhiều. Chủ đầu tư huy động được tiền triển khai dự án, thu hồi vốn và lãi, giúp các ngành liên quan đến dự án bất động sản cũng phát triển theo. Ngân hàng cho vay thế chấp bằng bất động sản cũng an toàn hơn.

Giá mà chủ đầu tư bán ra một năm trước khi chưa có đợt sốt vừa rồi là hơn 50 triệu đồng một m2 ở quận ngoại thành Hà Nội. Lúc đó, các bạn có mua ngay không hay còn đắn đo mãi? Nhưng dân đầu tư thì họ dám chốt ngay cả khi tiền cho thuê chỉ bằng 2/3 lãi suất gửi ngân hàng và lãi suất huy động lúc đó cũng rất cao.

Chưa mua được nhà thì nên xem xét tại sao mình kiếm tiền ít hơn so với nhu cầu tiêu dùng, đã cố gắng tích lũy chưa và có quyết đoán trong các quyết định quan trọng hay không?".

