Chồng hết tiền mua bánh cho con, nhưng lại hào phóng với người anh cờ bạc

Tôi là tác giả bài viết "Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu". Cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh chị, tôi quyết định sẽ tìm cách hỗ trợ chồng. Thực ra tôi đang đầu tư một lô hàng nên tiền mặt chẳng có nhiều để trả cho chồng, nên tôi nói với chồng lấy một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ra, tạm ứng trước giá trị hoàn lại, trả trước một phần. Thế là hai vợ chồng đi và rút trước 100 triệu để chồng xoay xở. Tôi cũng xác định sẽ góp lại từ từ; khoản này là để đầu tư chuyện học đại học cho một bé nên phải góp trả lại.

Những tưởng êm xuôi, mới đây anh lại đưa tiền cho anh trai chồng mượn (người anh này từng đánh nhau nên phải đền bù tiền nằm viện, không lo làm ăn, mê đá gà). Lúc cho mượn không nói với tôi, bây giờ đến hạn trả tiền xe hàng tháng, chồng nói không có tiền trả. Tôi ức lắm, như muốn nổ tung. Người anh trai này của chồng xưa nay chỉ ham chơi, không lo làm, tôi không thiện cảm gì; giờ mượn tiền biết khi nào trả, tiền thì đi vay. Hễ tôi nói ra, chồng bảo tôi sống vật chất, rằng anh em phải hỗ trợ nhau, tôi như vậy các con sau này cũng sống ích kỷ, không biết giúp nhau.

Bất kể chuyện gì, chồng cũng nói là báo hiếu cho ba, giúp đỡ anh chị em, trong khi một đôi dép, một bộ đồ không bao giờ mua cho con; lúc nào cũng câu nói "không có tiền" khi con xin tiền ăn bánh. Tôi ấm ức quá, không thể kể với anh em hay bạn bè nên chia sẻ ra đây cho nhẹ lòng. Bây giờ tôi phải làm sao?

Quỳnh Dương