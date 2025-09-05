Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu

Nợ ngân hàng chưa trả xong, tôi băn khoăn và nhiều trăn trở trước khoản nợ chồng vừa thú nhận.

Nói sơ qua về gia cảnh tôi, hai bên ba mẹ đều khó khăn, tôi chỉ còn mẹ, chồng tôi chỉ còn ba. Hai nhà đều đông con nên vợ chồng tự lực cánh sinh. Chúng tôi cưới nhau gần 13 năm, có 3 bé. Về tài chính, vợ chồng có căn nhà xây năm 2020 tầm 4 tỷ đồng, một mảnh đất 1,5 tỷ đồng, một mảnh đất ở quê tầm 500 triệu đồng, xe ôtô trả góp còn hai năm. Nợ 2,3 tỷ đồng, hàng tháng gốc lãi tầm 22 triệu đồng, tiền góp xe hơn 7 triệu đồng nữa.

Vì hoàn cảnh sinh bé sát nhau nên chồng tôi buôn bán cho tự do, tôi làm công ty, vợ chồng rất tin tưởng nhau và đều cố gắng cho tương lai. Khi sinh hai bé, đều chỉ sau một tháng là tôi đi làm lại. Đợt dịch Covid tôi còn ở công ty nhiều tháng, chồng ở nhà lo cho 3 con. Trước đó chồng làm môi giới nên chúng tôi hay đầu tư, mua đi bán lại từ một mảnh có hơn 100 triệu đồng, rồi mới mua được mảnh như bây giờ, tiền vay là do xây nhà, đầu tư chứng khoán.

Thời điểm dịch xong, bất động sản chững lại, chứng khoán thì hai vợ chồng đều âm 80%, tôi rơi vào khủng hoảng với lãi vay. Có thời điểm tôi áp lực, mỗi sáng đi làm đều chỉ nghĩ làm sao có tiền đóng lãi, tiền lãi còn nhiều hơn tiền lương. Thời điểm đó tôi khuyên chồng đi làm công ty để đỡ đần tôi, thế nhưng anh làm tự do quen nên không chịu. Nói qua nói lại, chồng tuyên bố từ nay tiền ai nấy tiêu (ý là không cần tôi đưa tiền, cũng không được nói chuyện anh đi làm nữa). Tôi đồng ý. Chồng tiêu không biết tính toán nên thâm hụt, khi tôi hỏi đến là cáu gắt nên cực kỳ mệt mỏi. Sau khi không thèm đoái hoài đến tiền chồng làm, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vợ chồng tôi phân chia, anh sử dụng ôtô chạy xe dịch vụ, trách nhiệm trả tiền góp xe. Tôi lo tiền ngân hàng, sinh hoạt phí gia đình.

Nói thêm, sau đợt thị trường sập, tôi đã quyết không bơm tiền vào đó nữa, còn chồng như nào thì anh giấu, không cho tôi biết, tôi cũng không hỏi đến. Sau này anh có kể là có người họ hàng gửi đầu tư hơn 200 triệu đồng, hàng tháng anh trả lãi cho họ (nói thêm là anh còn bảo tiền lấy về trả nợ xây nhà cho ba chồng, rồi tiền thuốc thang cho em chồng..., toàn lo cho nhà chồng), thêm các thẻ tín dụng của anh. Tôi không biết anh rút tiền làm gì nhưng nợ thẻ cũng hơn 100 triệu đồng, chưa kể 100 triệu đồng của tôi đưa anh. Giờ anh nói đầu tư thua lỗ hết rồi. trong khi bài học về lần sập thị trường còn quá đắng cay.

Về phần tôi, có một tỷ đồng tiền mặt góp vốn vào công ty, hàng tháng thu lợi tầm 30 triệu đồng (cái này chồng biết và cũng không hỏi đến), thêm tiền lương, rồi làm thêm nhiều công việc. Tổng một tháng thu nhập của tôi tầm 70 triệu đồng, chi ngân hàng 22 triệu đồng, gửi cho ba chồng hai triệu đồng, mẹ đẻ 500 nghìn đồng (mẹ tôi có tiền hàng tháng, còn ba chồng thì không, thêm em chồng bệnh ở với ba), sinh hoạt gia đình 5 người tầm 8-10 triệu đồng. Có tiền thưởng thì tôi tích góp lại đưa gia đình đi du lịch ngắn ngày, năm cỡ đôi ba lần, cuối tuần cho các bé đi bơi hoặc khu vui chơi.

Tôi cảm thấy như vậy là tạm ổn cho các con, không quá dè sẻn thì tội các con quá. Tôi mua nhân thọ cho gia đình 5 người 100 triệu đồng mỗi năm, còn lại quyết tâm để ra mỗi tháng 40 triệu đồng để trả nợ gốc. Tôi xác định 4 năm tới sẽ trả hết nợ nên cũng không muốn có bất kỳ khoản chi nào ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Tất cả việc tôi làm đều nằm trong kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên lễ 2/9 vừa rồi, người họ hàng có nói chồng đưa lại tiền mà họ gửi đầu tư để lo chữa bệnh. Thật ra trước đây lâu lâu thấy chồng đăm chiêu, tôi cũng nghĩ là do vấn đề tiền bạc; chồng không nói, tôi cố tình không hỏi, muốn để anh cũng chịu áp lực tiền bạc như tôi từng chịu.

Giờ chồng nói về khoản tiền kia, tôi có nên giúp anh trả không? Thật sự bây giờ chi tiêu còn cần đắn đo tính toán, ăn gì mua gì, cần thiết hay không, con cái xin cái này đòi cái kia tôi cũng phân tích cho con, cần thiết mới mua, vì mục tiêu 4 năm của tôi. Giờ tiền chục triệu, trăm triệu đồng mà chi ra một cách dễ dàng, tôi thấy không đáng. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Quỳnh Dương