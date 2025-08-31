Cảnh oái ăm đèn tín hiệu cho phép rẽ phải nhưng bị chặn lối

Chỉ cần một người chen lên, nhiều người khác làm theo, bịt kín lối đi của người muốn rẽ phải.

Trong giao thông đô thị, đặc biệt ở các thành phố lớn, nhiều lần tôi rơi vào cảnh đèn tín hiệu cho phép rẽ phải, nhưng phần đường này lại bị nhiều phương tiện đi thẳng chen lên và chắn ngang.

Đây không chỉ là một sự bất tiện nhỏ, mà còn phản ánh một thói quen chưa đẹp trong văn hóa tham gia giao thông: Ưu tiên cái lợi trước mắt của bản thân, bất chấp sự thuận lợi chung.

Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Đầu tiên phải kể đến là tâm lý nóng vội, ai cũng muốn nhanh hơn vài giây, nên sẵn sàng chen lên. Kế tiếp là thiếu ý thức nhường đường, người rẽ phải vốn có tín hiệu cho phép nhưng lại bị chặn đứng.

Cuối cùng là ý thức cộng đồng chưa cao, một người chen lên kéo theo nhiều người khác làm theo, tạo thành "dây chuyền ùn tắc".

Những hệ quả phải kể đến là:

- Cản trở giao thông: Người rẽ phải không thể đi, gây tắc nghẽn cục bộ.

- Gia tăng xung đột: Người rẽ phải bấm còi, người đi thẳng khó chịu, tạo thêm căng thẳng trên đường.

- Chen lấn, phanh gấp, lách xe có thể dẫn đến va chạm.

Văn hóa giao thông không phải là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ hành động nhỏ như đứng đúng làn, tôn trọng tín hiệu đèn, hay đơn giản là nhường nhau một chút để tất cả cùng thuận lợi. Nếu mỗi người kiên nhẫn hơn, chấp hành đúng phần đường, thì chính bản thân chúng ta cũng sẽ hưởng lợi từ một môi trường giao thông trật tự và an toàn hơn.

Hoàng Châu