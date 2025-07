Công bố điểm thi đánh giá năng lực 7 trường công an

TT Trường Link tra cứu điểm 1 Học viện An ninh nhân dân https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/ketquad55 2 Học viện Cảnh sát nhân dân https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 3 Học viện Chính trị Công an nhân dân https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi 4 Đại học An ninh nhân dân https://dhannd.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/ket-qua-tuyen-sinh-chinh-quy-tuyen-moi-nam-2025 5 Đại học Cảnh sát nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi 6 Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/tracuubca/ 7 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân https://dhkthc.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/

Sau khi biết điểm, nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh gửi đơn trực tiếp tới các trường, hạn cuối là 17h ngày 23/7.

Khoảng 23.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an hôm 6/7, đông nhất từ trước đến nay. So riêng với năm ngoái, số thí sinh nhiều hơn khoảng 5.000. Trong khi đó, 8 trường công an tuyển 2.350 học viên, tăng 200.

Điểm bài thi đánh giá sẽ được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển theo công thức:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng.

Tổ hợp xét tuyển 8 trường công an

Ngoài xét kết hợp điểm thi đánh giá và kết quả thi tốt nghiệp THPT, khối trường này sử dụng hai phương thức khác gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức kết hợp điểm thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp vào 8 trường công an cao nhất là 25,52.

Điểm chuẩn 8 trường công an năm 2024

Học viên Học viện An ninh nhân dân hướng dẫn thí sinh ở kỳ thi đánh giá hôm 6/7. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm