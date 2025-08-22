'Dùng IELTS xét tuyển đại học dẫn đến cuộc chạy đua không cần thiết'

Ngoài việc học các môn chính khóa, học sinh phải đua nhau luyện thi IELTS để có ưu thế khi xét tuyển vào đại học.

Khi con trai tôi 5 tuổi, vợ tôi nghe người ta giới thiệu nên đưa con đi học tiếng Anh hè ở một trung tâm, tốn mất 10 triệu đồng (bằng 3 chỉ vàng thời điểm đó) nhưng hết khóa học con chỉ nói được vài câu. Vợ tôi thất vọng lắm và lúc nào cũng trách mắng cháu sao kém thế, con người ta nói được bao nhiêu thứ, con mình chẳng học được gì.



Lúc đó để xoa dịu vợ con, tôi cho cháu xem phim hoạt hình Doremon thoải mái và sau mỗi ngày thì hỏi cháu đã biết được gì. Con kể cho tôi những thứ cháu biết được từ phim. Tôi cũng không cho con tiếp xúc bất kỳ sách tiếng Anh nào vì biết rằng tiếng Việt của con tôi chưa hoàn thiện.



Sau đó cháu đi học cấp I thì nhà trường cũng dạy tiếng Anh nhưng con tôi cũng chỉ học ở mức bình thường.

Nhưng khi lên cấp II, cháu bắt đầu được xếp vào nhóm học sinh giỏi tiếng Anh của lớp dù không đi học thêm ở trung tâm nào cả bởi hàng ngày cháu đều tìm xem các phim nói tiếng Anh.

Đến lớp 8 thì cháu bắt đầu tự học tiếng Nhật và rất nhanh chóng nói được bởi vì đã xem phim Doremon từ nhỏ nên vốn từ và ngữ cảnh của người Nhật đã hiểu rõ.



Tôi không ép con tôi học ngoại ngữ mà để nó đến với cháu một cách tự nhiên nhất có thể nhưng lại nhận được kết quả rất tốt. Bởi vậy tôi cho rằng đừng gây áp lực cho trẻ trong việc học ngoại ngữ bằng việc đặt các tiêu chuẩn văn bằng.

Nhìn rộng ra, tôi thấy rằng các trường đại học ưu ái tuyển học sinh có chứng chỉ tiếng Anh là không hợp lý. Nếu là chương trình đào tạo quốc tế, chứng chỉ tiếng Anh để đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào chứ không phải cái để ưu ái hay cộng điểm.

Còn học chương trình Việt Nam để sau làm việc ở Việt Nam thì tiếng Anh chuyên ngành vẫn được tiếp tục đào tạo khi học cơ mà? Nếu cộng điểm IELTS sẽ gây mất công bằng trong giáo dục và dẫn đến cuộc chạy đua không cần thiết.

Hiện nay các phương tiện truyền thông đã đủ nhiều để sinh viên có thể trong thời gian học có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Cái cần là tiêu chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ cỡ nào, ra sao. Các nhà trường có thể tổ chức kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Ai cần chứng chỉ quốc tế để đi nước ngoài du học hay làm cho doanh nghiệp nước ngoài thì tự thi.

Tóm lại, tôi cho rằng nên nghiên cứu và công bố về trình độ tiếng Anh của học sinh tốt nghiệp cấp II, tốt nghiệp cấp III và tốt nghiệp đại học thì tương đương với IELTS bao nhiêu điểm.

Từ đó để tránh cho học sinh phải chạy đông chạy tây đi học luyện thi, làm giàu cho các trung tâm tiếng Anh trong khi đang miễn học phí cho cấp học phổ thông, và quan trọng là giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.

Quang Tan