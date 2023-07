Trả 90% tiền thì lô đất giảm giá một tỷ đồng

Tôi mua lô đất hai tỷ đồng trả trong một năm, còn 10% mới ra sổ thì chủ dự án rao bán các lô khác với giá giảm một nửa.

Theo ghi nhận, đến đầu tháng 7, tại các huyện ven TP HCM, đà giảm giá đất nền có xu hướng mạnh dần. Trong quý II rớt thêm 15-20% so với đầu năm nay và giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái, vùng phụ cận rớt giá 25-50% so với cùng kỳ, đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại. Thông tin trong bài viết Đất nền trong vòng xoáy giảm giá.

Độc giả tien chia sẻ trường hợp trả xong 90% tiền mua lô đất hai tỷ đồng thì chủ dự án rao bán các nền khác với giá giảm một nửa:

"Tôi mua một lô đất giá hai tỷ đồng trả dần trong một năm của một chủ dự án lớn ở Long An. Sau một năm, tôi trả xong 90% tiền (10% đóng nốt khi có sổ) thì thấy chủ dự án cũng đang rao bán các lô khác tương tự với giá một tỷ, vậy là giá đã giảm 50% hay trên 50%?

Nếu tính thêm tiền lãi gửi ngân hàng thay vì mua trước đó một năm thì theo tôi, giá đã giảm tới 55-60% chứ không phải 50%".

Độc giả có nickname cuongtk.acc cho rằng chỉ lời nhiều nếu mua và giữ đất nền trong thời gian dài:

"Nhiều người cứ bảo mua đất nền không sợ giảm giá. Đó là cách tính sau thời gian dài và không tính tiền trượt giá. Ví dụ năm 2021 mua lô đất 10 tỷ, vay 7 tỷ. Sau 5 năm với lãi suất hiện tại, giá lô đất ấy phải bán được 17 tỷ mới hòa vốn. Nhưng sang năm 2026 chắc gì bán được 10 tỷ?".

Trích đoạn "Nền 100 m2 sổ hồng tại xã Thái Mỹ chỉ còn chào mức 750 triệu đồng trong khi đất nền ở xã Tân Phú Trung 98 m2 chủ đất rao bán rẻ 920 triệu" trong bài viết, độc giả nguyentung bình luận:

"Những tin rao bán đất với giá rẻ như vậy là do 'cò' mồi dụ khách chạy xuống xem đất rồi dắt đi lòng vòng. Làm gì có chuyện đất ở địa bàn Tân Phú Trung (cách Bến Thành 30 km) có giá tương đương đất ở Thái Mỹ (cách Bến Thành 60 km).

Vậy khác nào giá đất quận 1 cũng bằng huyện Củ Chi? Nhiều người nghe Củ Chi cứ tưởng diện tích như các quận như ở trung tâm, thực tế nó rộng hơn 10 quận ở trung tâm, đi từ đầu này đến đầu kia huyện gần 50 km".

Bạn đọc vantrong800 cho rằng đất nền hiện có giảm giá, nhưng người mua cần phải cẩn trọng với những lời rao bán giảm giá sâu:

"Thông tin rao bán, ví dụ đất Hóc Môn 19 triệu đồng một m2, vậy cầm một tỷ đồng có thể mua nổi một nền đất nào rộng 50 m2 không? Nhiều năm nay, tôi chưa thấy nền đất nào nằm ở Bình Chánh, Hóc Môn có giá một tỷ đồng, nếu có thì đã bán xong trong vòng nửa nốt nhạc kể từ lúc rao".

Độc giả Xuanlam đồng quan điểm: "Đăng tin rao bán là một chuyện, đến nơi giá thực tế lại khác, không biết đâu mà lần".

