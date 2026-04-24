TPBank sẽ lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) sáng 24/4 thông qua hết các tờ trình, với hơn 200 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện gần 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, Tổng giám đốc TPBank, ông Nguyễn Hưng đề cập đến chiến lược tăng thu ngoài lãi và mở rộng hệ sinh thái để tìm động lực tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank. Ảnh: TPBank

Nhà băng này thông qua việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns). Trong đó, TPBank sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hưng nhận định hoạt động bán chéo bị ảnh hưởng nhất định sau giai đoạn khủng hoảng vừa qua. Tuy nhiên, mảng phi nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa, nhu cầu kết hợp bảo hiểm trong ngân hàng rất lớn như bảo hiểm thương mại, xuất nhập khẩu, vật chất xe, bảo hiểm sức khỏe...

"Hiện nay, quy định pháp luật với bảo hiểm nhân thọ bán qua kênh ngân hàng rất khắt khe, ví dụ ngân hàng không được bán kèm trước và sau khi cấp tín dụng 60 ngày", ông Hưng nói. Dù là công ty mới nào trong hệ sinh thái, ông khẳng định sẽ chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự chuyên môn cao để đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Ban lãnh đạo đánh giá dự kiến trong 5 năm đầu, doanh thu phí bảo hiểm gốc có thể đạt 2.000-2.300 tỷ đồng mỗi năm khi ổn định, với CAGR trên 50% một năm.

ĐHCĐ TPBank cũng thông qua phương án lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tập trung vào thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn.

Trong động thái mở rộng hệ sinh thái, nhà băng này trước đó đã thông qua việc mua lại, tái cơ cấu công ty tài chính. Cuối năm ngoái, TPS đã chính thức trở thành công ty con (TPBank sở hữu 51%), đóng góp vào lợi nhuận chung bên cạnh các công ty con khác như AMC và Công ty quản lý quỹ.

Tăng thu ngoài lãi khi "room" tín dụng co kéo

Năm ngoái, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống lên tới 19%. Tuy nhiên, năm nay, nhà điều hành định hướng cả năm chỉ khoảng 15%. Tín dụng bất động sản (bao gồm cả kinh doanh bất động sản và vay mua nhà) không được cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Đồng thời, hạn mức tín dụng của các ngân hàng tới quý I cũng bị giới hạn không quá 30% "room" cả năm.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc TPBank cũng đánh giá Ngân hàng Nhà nước dành một tỷ lệ "room" nhất định để ưu tiên xử lý các tồn đọng trong quá khứ, đặc biệt là hỗ trợ các ngân hàng 0 đồng và ngân hàng yếu kém nên hạn mức tín dụng cho các nhà băng còn lại hạn chế hơn.

Theo cập nhật từ Tổng giám đốc TPBank, tính đến hết quý I, tín dụng của nhà băng này tăng khoảng 2,8% trong tổng hạn mức cả năm khoảng 12%.

"Chúng tôi hiểu thế khó của Ngân hàng Nhà nước về điều hành kinh tế vĩ mô và muốn hướng vốn vào lĩnh vực ưu tiên. Trong bối cảnh hạn mức tín dụng hạn hẹp, ngân hàng muốn giữ được chỉ tiêu lợi nhuận sinh lời phải gia tăng thu ngoài lãi", ông Hưng nói.

Hiện, tỷ lệ thu ngoài lãi tại TPBank khoảng 30%, cũng nằm trong top đầu hệ thống, nhờ động lực thu phí dịch vụ. Việc hoạt động trên kênh số, theo ông Hưng, giống như việc "nhặt" bạc lẻ, nhưng lại giúp ngân hàng có lợi thế về thu ngoài lãi. Các năm trước ngân hàng cũng có thu từ kinh doanh giấy tờ có giá nhưng theo xu hướng chung, mảng này không còn khả quan.

Năm nay, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 12% lên 10.300 tỷ đồng. Ngân hàng dự tính tăng trưởng dư nợ 15%, lên 360.000 tỷ đồng, tài sản tăng 19% lên 600.000 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận cả năm, theo lãnh đạo TPBank đánh giá, là khả thi, kể cả sau khi tính tới ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ - Iran.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị, miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Sương khỏi Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, TPBank bầu bổ sung hai thành viên, trong đó có bà Đỗ Quỳnh Anh (31 tuổi), con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch TPBank. Bà Quỳnh Anh hiện sở hữu hơn 85 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 3% vốn ngân hàng. Bà có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, gần 4 năm làm tại PwC Việt Nam. Bà tốt nghiệp Vassar College (Mỹ) và đang hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài.

Thành viên Hội đồng quản trị còn lại là bà Nguyễn Thị Hương Trang, Kế toán trưởng Diana Unicharm, có 8 năm kinh nghiệm tại doanh nghiệp này.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 người, gồm ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Lê Quang Tiến, Phó chủ tịch Shizo Shikata, hai thành viên vừa bầu bổ sung, và một thành viên Hội đồng quản trị độc lập khác.

Đại hội lần này thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa 4.160 tỷ đồng.

TPBank cũng trình phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP (3,13%), tương đương tăng vốn tối đa 1.000 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ lên hơn 32.900 tỷ đồng.

Quỳnh Trang