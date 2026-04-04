Con gái ông Đỗ Anh Tú ứng cử vào HĐQT TPBank

Bà Đỗ Quỳnh Anh (31 tuổi), con gái ông Đỗ Anh Tú, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) mới công bố danh sách 2 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp cổ đông thường niên cuối tháng 4.

Bà Đỗ Quỳnh Anh, người đang nắm hơn 85 triệu cổ phiếu TPBank (tương đương 3,07% vốn ngân hàng) là một trong số này. Bà là con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank.

Bà Quỳnh Anh, người được TPBank giới thiệu, có hơn 6 năm công tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trong đó gần 4 năm làm việc tại bộ phận Dịch vụ kiểm toán và tư vấn quản trị rủi ro của PwC Việt Nam. Bà có bằng cử nhân tại Vassar College (Mỹ) và đang trong thời hoàn thành bằng Thạc sĩ ở nước ngoài.

TPBank cũng trình cổ đông bầu bà Nguyễn Thị Hương Trang, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Diana Unicharm, vào Hội đồng quản trị ngân hàng. Bà 48 tuổi, được giới thiệu có 8 năm làm việc tại Diana Unicharm - công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân.

Nếu cả 2 nhân sự này trúng cử, Hội đồng quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 người. Ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch.

TPBank đặt mục tiêu năm nay lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 12%, lên 10.300 tỷ đồng. Ngân hàng dự tính tăng trưởng dư nợ 15%, lên 360.000 tỷ đồng và tài sản tăng 19% lên 600.000 tỷ đồng.

TPBank sẽ trình cổ đông phương án lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, ngân hàng con đặt trụ sở tại VIFC có lợi thế cạnh tranh và được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù so với mô hình truyền thống. Trong giai đoạn đầu, trọng tâm của ngân hàng con là thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn và thu xếp vốn quốc tế.

Phương Đông