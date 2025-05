TP Vinh tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ giải chạy sáng 4/5

Nghệ AnHơn 2.000 VĐV sẽ xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh lúc 4h sáng 4/5, tham gia giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc.

Để đảm bảo an toàn cho giải đấu, UBND TP Vinh phối hợp với Sở Xây dựng Nghệ An và các cơ quan chức năng tổ chức cấm và phân luồng nhiều tuyến đường trọng điểm từ 3h30 đến 8h30 cùng ngày.

Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh, Nghệ An sẽ là điểm xuất phát và về đích của giải chạy. Ảnh: Đức Hùng

Các tuyến đường bị cấm hoặc điều tiết tạm thời gồm: đường Trường Thi (đoạn từ nút giao An Dương Vương đến vòng xuyến giao với các trục Lê Nin - Lê Hồng Phong - Võ Nguyên Hiến - Nguyễn Phong Sắc); đại lộ Lê Nin (làn bên phải theo hướng ra sân bay), đoạn từ vòng xuyến đến giao với đại lộ Vinh - Cửa Lò; và đại lộ Vinh - Cửa Lò (ĐT.535B), từ nút giao đại lộ Lê Nin đến giao lộ đường 26/3.

Đặc biệt, đoạn từ Km0+00 đến Km6+00 trên tuyến ĐT.535B sẽ được trưng dụng làm đường chạy. Phương tiện sẽ được điều tiết sang đường gom lân cận để đảm bảo lưu thông.

Lực lượng công an tỉnh, các phòng ban chuyên môn cùng chính quyền các phường, xã liên quan sẽ triển khai phân luồng từ xa, bố trí chốt chặn, hướng dẫn phương tiện và đảm bảo sinh hoạt của người dân. UBND thành phố cũng yêu cầu tạm dừng thi công trên các tuyến đường thuộc cung đường chạy từ trước ngày 3/5. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống chiếu sáng và thông báo rộng rãi tới người dân.

Giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Giải có ba cự ly: 5 km, 10 km và 21 km, với điểm xuất phát - về đích đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm TP Vinh.

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm của Lễ hội Làng Sen năm nay, hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đồng thời chào mừng 80 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Từ chiều 3/5, các VĐV sẽ nhận race-kit tại quảng trường, nơi cũng diễn ra chuỗi hoạt động bên lề như tham quan gian hàng, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Lan Anh