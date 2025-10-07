TP HCM yêu cầu khôi phục phà Bình Quới giảm ùn tắc cho khu Bình Triệu

Lãnh đạo thành phố yêu cầu khôi phục hoạt động bến phà Bình Quới, nối Thủ Đức sang quận Bình Thạnh (cũ) trong tháng 10, giúp giảm ùn tắc khu vực cầu Bình Triệu.

Chỉ đạo vừa được Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đưa ra sau buổi làm việc với các đơn vị liên quan về khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, được giao chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khôi phục hoạt động của bến phà nêu trên ngay trong tháng 10 này. Những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, đề xuất chính quyền thành phố xử lý, sớm khai thác trở lại bến phà đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khi cầu Bình Triệu đang thi công nâng cấp gây ùn tắc thường xuyên ở khu vực trên.

Bến phà Bình Quới (phía quận Bình Thạnh cũ), tháng 9/2025. Ảnh: Giang Anh

Phà Bình Quới kết nối từ đường Bình Quới trong bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ), hành trình qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức cũ). Đây là một trong những hướng đi quan trọng ở cửa ngõ phía đông bắc ra vào trung tâm TP HCM, giảm áp lực cho cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hồi tháng 7/2024, phà Bình Quới ngưng hoạt động do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất tại khu vực. Sau khi dừng, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến khác, quãng đường di chuyển tăng thêm gấp nhiều lần. Việc cầu Bình Triệu 1 được thi công nâng tĩnh không từ cuối tháng 8 năm nay khiến ôtô phải dồn sang cầu Bình Triệu 2, càng làm gia tăng áp lực giao thông tại cửa ngõ nêu trên.

Theo thống kê của thành phố, khu vực cầu Bình Triệu hiện nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi mở rộng địa giới hành chính. Theo kế hoạch, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.

Giang Anh