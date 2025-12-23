TP HCM yêu cầu dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước 31/12

Sở Xây dựng TP HCM ra thời hạn chậm nhất ngày 31/12, nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 phải tháo dỡ trạm thu phí T3, quá hạn sẽ tự thực hiện để đảm bảo an toàn.

Yêu cầu được Phó giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng đưa ra ngày 23/12, sau khi làm việc với các bên liên quan về tháo dỡ trạm thu phí T3, thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 trên địa bàn thành phố. Đây là một trong 3 trạm thuộc dự án, đã ngưng hoạt động gần 3 năm nay nhưng chưa dỡ bỏ. Hai trạm còn lại nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng, trạm T3 không còn khai thác nhưng vẫn tồn tại nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ cùng các hạng mục phụ trợ, gây xung đột giao thông, thu hẹp mặt đường. Trong khi đó, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - nhà đầu tư) không bảo trì, sửa chữa nên không chỉ cản trở giao thông mà một số hạng mục nguy cơ sập, gây mất an toàn.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 khi còn thu phí. Ảnh: Trường Hà

Các đơn vị trước đó đã có nhiều văn bản đề nghị, đốc thúc BVEC tháo dỡ trạm thu phí này trước 15/12, song đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện. Sở Xây dựng cho rằng việc không tháo dỡ trạm T3 là hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường bộ, vi phạm các quy định cấm trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, Sở đặt thời hạn đến hết 31/12, BVEC nếu chưa tháo dỡ sẽ chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp các bên liên quan chủ động thực hiện, mọi phát sinh nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Ngoài trạm T3, hai trạm còn lại T1 và T2 qua Đồng Nai trước đó địa phương cũng đã đề nghị doanh nghiệp tháo dỡ do đã ngưng hoạt động nhưng hiện chưa triển khai.

Quốc lộ 51 là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM và Đồng Nai. Do đường bị quá tải và xuống cấp, năm 2009, BVEC được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km trên quốc lộ, tổng đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4/2013. Thời gian thu phí dự kiến 20 năm 6 tháng và kết thúc vào 12/1/2030.

Hướng tuyến quốc lộ 51. Đồ họa: Đăng Hiếu

Lưu lượng xe tăng gấp nhiều lần so với dự tính khiến thời gian thu phí kết thúc sớm hơn phương án tài chính ban đầu. Tuy nhiên, từ khi dừng thu phí tháng 1/2023 đến nay, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về "sở hữu toàn dân".

Mới đây, phản hồi về việc chưa tháo dỡ trạm thu phí, BVEC cho biết việc chưa tháo dỡ trạm thu phí do quá trình đàm phán quyết toán vốn đầu tư và phương án tài chính còn vướng mắc. Sau khi dừng thu phí, doanh nghiệp không còn nguồn duy tu, bảo trì, đồng thời chưa hoàn vốn cho cổ đông và còn dư nợ vay ngân hàng.

Theo doanh nghiệp, quyền thu phí ba trạm trên quốc lộ 51 đang là tài sản bảo đảm khoản vay, nên việc tháo dỡ hoặc thay đổi hiện trạng trạm phải xin ý kiến ngân hàng, song chưa được đồng ý.

Giang Anh