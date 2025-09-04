TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây trung tâm tài chính quốc tế

UBND TP HCM giục các sở, ngành gấp rút triển khai các bước chuẩn bị trong tháng 9, nhằm hoàn tất báo cáo xây Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo kết luận vừa công bố của Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm tài chính, các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các phần việc cần thiết ngay trong tháng 9, tập trung phối hợp, sớm hoàn thiện báo cáo và đề xuất trình thành phố, nhằm đảm bảo Trung tâm tài chính có thể khởi động đúng tiến độ.

Trong đó, Sở Tài chính sẽ giữ vai trò đầu mối, cùng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia xây dựng, điều hành Trung tâm tài chính.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chuẩn bị nội dung truyền thông khi thành phố triển khai Nghị quyết của Quốc hội. Riêng Sở Xây dựng sẽ rà soát các quy hoạch, dự án liên quan tại khu vực Thủ Thiêm, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Những thông tin này sẽ là cơ sở để thành phố kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm tài chính.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6, với hơn 93,5% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh. Còn Đà Nẵng phát triển tài chính xanh, công nghệ tài chính, dịch vụ số và thử nghiệm có kiểm soát tài sản, tiền số, thu hút các quỹ đầu tư.

Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm tài chính TP HCM sẽ đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm. Trung tâm này được quy hoạch ở phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm, với tổng diện tích 783 ha. Trong đó, diện tích mặt đất chiếm 719 ha, phần còn lại là mặt sông Sài Gòn rộng 64 ha. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án dự kiến khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Riêng khu lõi cần khoảng 16.000 tỷ đồng triển khai trong 2-3 năm đầu, trong đó 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để xây trụ sở cơ quan nhà nước. Phần còn lại dự kiến huy động từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Phương Uyên