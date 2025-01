TP HCM xuống 19 độ C

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, khí hậu ở TP HCM giảm xuống 19 độ C, thấp nhất trong 4 năm gần đây, Nam Bộ có nơi còn 16 độ C.

Sáng 13/1, người dân TP HCM co ro trong trời se lạnh. Nhiều người đi xe máy phải mặc áo khoác dày, đeo bao tay. Các trẻ nhỏ cũng được phụ huynh khoác áo lông, mang mũ vải để giữ ấm cơ thể khi đến trường học.

Anh Trương Minh Hoàng chở con gái 3 tuổi đến trường mần non trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Ảnh: Đình Văn

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nhiệt độ thấp nhất tại các trạm đo ở TP HCM là 19 độ C. Đây là thời điểm có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa khô 2024-2025, đợt lạnh này nhiệt thấp hơn cùng kỳ năm 2024.

"TP HCM xuống dưới 19 độ là hiện tượng hiếm gặp", ông Quyết nói, cho biết thêm nhiệt độ nói trên đo trong lều khí tượng còn ở ngoài trời cảm nhận thực tế thấp hơn 2-4 độ C.

Theo ông Quyết, không khí lạnh có cường độ mạnh khuếch tán từ phía Bắc làm cho các tỉnh Nam Bộ, miền Tây có nhiệt độ giảm sâu, hầu hết dưới 20 độ. Trong đó, ở Tà Là, Đồng Nai có mức nhiệt thấp nhất là 16 độ C.

Người dân mặc áo ấm, khoanh tay giữ ấm khi dừng xe máy ở ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Tây Hoà, TP Thủ Đức. Ảnh: Đình Văn

Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt này sau đó mới tăng nhiệt dần. Lần gần nhất TP HCM nhiệt độ xuống 19 độ C vào cuối năm 2021. Dịp Giáng sinh vừa qua, nhiệt độ thành phố ở ngưỡng 20 độ C. Nhiệt độ của thành phố là 16, 17 và 18 độ C lần lượt ở các năm 1999, 2009 và 2021.

Đại diện Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cũng khuyến cáo nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa (khoảng 12-13 độ C) nên người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra đường, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi. Người lao động ở công trường, làm việc lâu ngoài trời dễ bị mệt mỏi, cần uống nhiều nước. Nhiệt độ buổi trưa tăng cao, độ ẩm thấp dễ xảy ra cháy nổ.

Đình Văn