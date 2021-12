Sài Gòn xuống 19 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh từ phía Bắc, nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ giảm sâu, thời tiết tại TP HCM có lúc xuống 19 độ C, thấp nhất từ đầu năm.

Sáng 5/12, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ thấp nhất tại các trạm đo rạng sáng nay trạm Tân Sơn Nhất và Nhà Bè (TP HCM) lần lượt là 19 và 21,2 độ C, trạm Phước Long (Bình Phước) 17 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 18,7 độ C, Tà Lài và Long Khánh (Đồng Nai) lần lượt là 15,1 và 18,7 độ C...

Người đi đường mặc áo khoác khi nhiệt độ giảm sâu, sáng 5/12. Ảnh: Hà An

Kiểu thời tiết lạnh vào sáng sớm thường diễn ra vào dịp cuối năm khi gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng các tỉnh Nam Bộ. 2-3 ngày tới, thời tiết Nam Bộ xu hướng tăng nhiệt trở lại, thấp nhất các tỉnh miền Đông từ 19-23 độ, phía bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Các tỉnh miền Tây 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa (khoảng 12-13 độ C) nên người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra đường, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi. Người lao động ở công trường, làm việc lâu ngoài trời dễ bị mệt mỏi, cần uống nhiều nước. Nhiệt độ buổi trưa tăng cao, độ ẩm thấp dễ xảy ra cháy nổ.

Hơn 10 năm qua, TP HCM từng lạnh 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến mức 18 độ C vào đầu năm 2015, 2016... Tuy nhiên, theo dữ liệu từ năm 1976 đến 2019 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ TP HCM từng xuống 16,4 độ C vào ngày 25/12/1999 đo ở trạm Tân Sơn Hòa.

Hà An