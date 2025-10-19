TP HCM xúc tiến xây hoàn chỉnh hai nút giao lớn nhất khu nam

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được xây dựng hoàn chỉnh giúp giảm ùn tắc khu nam thành phố.

Đây là hai công trình then chốt trong dự án thành phần 1, thuộc dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), vừa được UBND TP HCM duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc. Việc này nhằm tìm giải pháp thiết kế độc đáo, tối ưu để xây dựng hoàn chỉnh hai nút giao.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cuối năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Hình thức thi tuyển được tổ chức rộng rãi trong thời gian khoảng 75 ngày. Các công ty, tổ chức, liên danh tư vấn chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường... có thể tham gia dự thi, không hạn chế số lượng. Khi có kết quả, hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng, chọn phương án tối ưu nhất và báo cáo thành phố phê duyệt, trao thưởng.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam nằm trong nhóm công trình được triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), nhờ cơ chế đặc thù ở Nghị quyết 98 cho phép TP HCM áp dụng.

Dự án chia làm hai thành phần. Trong đó, thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí khoảng 1.426 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong phạm vi dự án thành phần này cũng bao gồm xây hoàn chỉnh hai nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ - cao tốc Bến Lức - Long Thành, tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, cũng sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Đối với dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng) sẽ do nhà đầu tư thu xếp vốn để triển khai theo hình thức BOT.

Phối cảnh nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Trước đó, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được TP HCM triển khai giai đoạn một với việc xây hai hầm chui hai chiều trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, góp phần hạn chế ùn tắc ở khu vực này.

Thành phố đang đặt mục tiêu khởi công công trình vào năm 2026, hoàn thành 2028. Khi hoàn thiện, đường trục Bắc - Nam sẽ hình thành trục giao thông nhanh, thông suốt, kết nối trung tâm TP HCM với khu đô thị Nam Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và kết nối với các tuyến Vành đai 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Giang Anh