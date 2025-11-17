TP HCM vào tứ kết AFC Champions League nữ

CLB TP HCM thắng Lion City Sailors 2-0 ở lượt hai bảng A tối 16/11, để lần thứ hai liên tiếp vào tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026.

Sau chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna, TP HCM chỉ cần một điểm để giành vé sớm một vòng đấu. Nhưng thầy trò HLV Đoàn Kim Chi còn làm được nhiều hơn mong đợi. Họ chơi áp đảo trước đối thủ từ Singapore, và ghi hai bàn thắng muộn nhờ công Bảo Châu và K’Thủa.

Ở chiều ngược lại, đã thua Melbourne City 0-5 ở lượt đầu nên Lion City cần giành tối thiểu một điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ vì thế chơi phòng ngự số đông, khiến TP HCM gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, trời mưa nhẹ, mặt cỏ trơn trượt cũng khiến các pha phối hợp của chủ nhà thiếu tính chính xác.

Tiền đạo Huỳnh Như đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Lion City Sailors tại lượt hai bảng A AFC Champions League nữ 2025-2026, tối 16/11. Ảnh: Đức Đồng

Sau hiệp một chơi áp đảo nhưng thiếu cơ hội rõ ràng, TP HCM dâng cao đội hình, tạo nhiều áp lực lên đối thủ trong hiệp hai. Phút 51, Trần Nguyễn Bảo Châu sút xa chệch cột. Đến phút 59, Cù Thị Huỳnh Như đưa bóng dội cột. Chừng chín phút sau, khung thành lại từ chối bàn thắng của TP HCM, khi cú dứt điểm ở góc hẹp của Phan Thị Trang đập trúng xà ngang.

Trước sức ép của TP HCM, đội bóng của Singapore có dấu hiệu xuống sức, thậm chí sứt mẻ lực lượng. Phút 78, hậu vệ 15 tuổi Nur Salleh gặp chấn thương đầu. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc tại chỗ, cô phải thở oxy rồi lên xe cứu thương tới thẳng bệnh viện cấp cứu.

Trở lại sau khi gián đoạn khoảng 7 phút, các cầu thủ TP HCM tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 84, từ pha treo bóng vào thẳng vòng cấm của Bảo Châu, thủ môn Lion City đoán sai điểm rơi, để bóng đập đất qua đầu, giúp chủ nhà mở tỷ số.

Trận đấu sau đó có 15 phút bù giờ nhưng chủ nhà không lùi về phòng ngự bảo toàn tỷ số mà vẫn dâng cao tấn công. Đến phút 90+3, Huỳnh Như kiến tạo để K'Thủa băng xuống dứt điểm chéo góc, nâng cách biệt lên 2-0.

Hai phút sau, Huỳnh Như lại kiến tạo cho Cù Thị Huỳnh Như dứt điểm nhưng trọng tài báo việt vị. TP HCM cũng không khiếu nại dù đang có hai quyền xem lại công nghệ FVS (Football Video Support). Đến phút 90+16, Hồng Nhung dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng cột dọc.

Tiền vệ Bảo Châu (72) mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của TP HCM trước Lion City Sailors ở lượt thứ hai bảng A, AFC Champions League nữ 2025-2026, tối 16/11 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Sau trận, Bảo Châu nói: "Tôi rất vui và hạnh phúc với bàn thắng này. Xin dành tặng bàn thắng ghi được cho ba tôi, ông ấy rất yêu thích bóng đá nhưng không thể đến sân. Bàn thắng may mắn đó giúp chúng tôi giải tỏa tâm lý, tạo sự hưng phấn để tiến tới chiến thắng, hoàn thành mục tiêu đề ra".

Ở trận đấu còn lại, Melbourne City thắng Laguna 7-0 nên TP HCM đang xếp sau đội bóng Australia dù cùng có sáu điểm. Lượt cuối ngày 19/11, hai đội gặp nhau để tranh ngôi nhất bảng.

AFC Champions League nữ 2025-2026 có 26 đội tham dự. Trong đó, 14 đội đá vòng sơ loại. Nhờ thành tích vào bán kết mùa trước, CLB TP HCM được vào thẳng vòng bảng.

Vòng bảng 12 đội chia ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Các trận bảng A diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 13 đến 19/11.

Đức Đồng