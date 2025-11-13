Huỳnh Như ghi tuyệt phẩm đá phạt ở AFC Champions League nữ

TP HCMTiền đạo Huỳnh Như giúp CLB TP HCM thắng Stallion Laguna 1-0 ở trận ra quân bảng A AFC Champions League nữ 2025-2026, tối 13/11.

Phút 58, từ điểm đá phạt ngay trước cấm địa đội khách, Huỳnh Như sút qua hàng rào vào góc xa, ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Thống Nhất. Đường đi của trái bóng khá hiểm, khiến thủ môn Olivia McDaniel bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Các đồng đội lập tức ùa đến ăn mừng cùng Huỳnh Như, giữa những tiếng reo hò của vài nghìn khán giả có mặt trên khán đài.

Cầu thủ TP HCM (đỏ) vất vả ngăn cản pha lên bóng của Stallion Laguna ở bảng A AFC Champions League nữ 2025-2026, tối 13/11. Ảnh: Đức Đồng

Trong lần thứ hai liên tiếp dự AFC Champions League, và là chủ nhà bảng A, TP HCM đầu tư khá mạnh tay. Họ đón sự trở lại của hai người cũ là thủ môn Trần Thị Kim Thanh và tiền đạo Lê Hoài Lương. Bên cạnh đó, đội bóng nữ số một Việt Nam còn tăng cường sáu ngoại binh, gồm bốn người Mỹ, một Pakistan và một Tunisia.

Stallion Laguna cũng không kém cạnh, khi sở hữu sáu tuyển thủ Philippines. Những người này đều sinh ra tại Mỹ, có thể hình tốt. Đáng kể là thủ môn số một Olivia McDaniel (1,72 m), tiền vệ Kaya Hawkinson (1,68 m), Isabella Pasion và tiền đạo Chandler McDaniel (đều 1,70 m). Ngoài ra, đội khách cũng có 8 ngoại binh mang quốc tịch Mỹ.

Nhập cuộc chủ động, Laguna sớm tiếp cận được khung thành TP HCM. Nhưng trước lối chơi phòng ngự - phản công hợp lý của TP HCM, đội khách không chuyển hóa được ưu thế thành bàn. Phút 20, từ pha căng ngang bên cánh phải, tiền đạo McDaniel đệm bóng cận thành nhưng thủ môn Kim Thanh xuất thần cứu thua.

Phút 43, Laguna thậm chí suýt thủng lưới. Một hậu vệ của họ phá bóng đập trúng chân Hoài Lương bật ngược về khung thành. Thủ môn McDaniel không thể làm gì nhưng bóng dội xà ngang.

Huỳnh Như mừng bàn thắng vào lưới Stallion Laguna ở bảng A AFC Champions League nữ 2025-2026, tối 13/11. Ảnh: Đức Đồng

Đầu hiệp hai, TP HCM tung tiền vệ lão tướng Trần Thị Thùy Trang vào sân để làm mới hàng công. Đội chủ nhà từ đó gia tăng sức ép tốt hơn, trước khi có bàn mở tỷ số của Huỳnh Như.

Đội khách lập tức tràn lên tìm bàn gỡ, với các đường bóng bổng rót thẳng vào khung thành của TP HCM. Phút 75, từ một quả phạt góc, Teves đánh đầu nguy hiểm nhưng Kim Thanh kịp bay người đẩy vọt xà. Hai phút sau, từ ngoài vòng cấm, McDaniel sút căng. Lần này Kim Thanh bay người hết cỡ cũng không thể cản phá nhưng bóng đập trúng xà ngang.

Tại giải đấu này sử dụng VAR nhưng áp dụng công nghệ FVS (Football Video Support). Trong một trận, mỗi đội sẽ có hai lần ý kiến với các trọng tài để đề nghị xem lại các tình huống tranh cãi như bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ hay không thẻ đỏ và nhầm lẫn nhận dạng. Đúng sẽ được bảo lưu quyền khiếu nại, còn sai sẽ mất quyền.

Phút 81, lần đầu tiên FVS được áp dụng khi Laguna đòi phạt đền trong pha bóng tiền vệ Hồng Nhung đốn ngã Cerdon trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài tham khảo màn hình cùng trợ lý, nữ trọng tài chính người Iran đã quyết định không phạt đền.

Chơi lăn xả những phút còn lại, các học trò của HLV Đoàn Kim Chi bảo vệ kết quả 1-0, đứng nhì bảng A sau Melbourne City - đội thắng Lion City Sailors 5-0 ở trận còn lại.

Ở lượt hai ngày 16/11, TP HCM tiếp Lion City Sailors.

AFC Champions League nữ 2025-2026 có 26 đội tham dự. Trong đó, 14 đội đá vòng sơ loại. Nhờ thành tích vào bán kết mùa trước, CLB TP HCM được vào thẳng vòng bảng.

Vòng bảng 12 đội chia ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Các trận bảng A diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 13 đến 19/11.

Đức Đồng