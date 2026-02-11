TP HCM vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) đi vào vận hành sáng 11/2.

Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) diễn ra tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như: hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và số.

Đồng thời, Trung tâm này sẽ cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; góp phần nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng "kiến tạo" thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Để phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, Thủ tướng cho rằng phải có 3 yếu tố: thể chế, cơ chế vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình độc đáo và điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM sáng 11/2. Ảnh: VPG

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết địa phương cam kết mọi nhà đầu tư tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế đều được đối xử công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Chính quyền Thành phố sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Ngày 18/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược: trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Các trụ cột khác gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

VIFC-HCMC có 7 thành viên sáng lập: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Sơn Kim Capital; VinaCapital và Nasdaq.

Trung tâm cũng có các thành viên chiến lược là: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM, Liên minh kinh tế On-chain Economy, Gemadept, TikTok.

Các thành viên sáng lập và chiến lược không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập, mà còn kết nối hệ sinh thái khách hàng - sản phẩm, đào tạo nhân lực, kiến tạo cấu trúc thị trường, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế cho VIFC-HCMC.

Trước khi vận hành chính thức, VIFC-HCMC đã hoạt động khoảng một tháng, với một số kết quả ban đầu như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ thương mại và logistics; huy động 2 tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh; lập quỹ 1 tỷ USD cho kinh tế on-chain (blockchain, token hóa tài sản, tài chính số).

Viễn Thông