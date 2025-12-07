TP HCM tổng rà soát phòng cháy sau hỏa hoạn khiến 4 người chết

UBND thành phố yêu cầu các lực lượng rà soát các nhà ở kết hợp kinh doanh cơi nới biển hiệu, chuồng cọp che chắn lối thoát nạn.

Nội dung nêu trong công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND 168 xã, phường, đặc khu, ngày 7/12. Đây là động thái nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong bối cảnh hai hôm trước xảy ra vụ cháy tại quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khiến ba mẹ con và một nữ nhân viên tử vong.

Quán ăn cháy ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh có mặt tiền bị bịt kín bởi gạch trang trí, biển hiệu, chỉ có một lối thoát bằng cửa chính. Ảnh: Đình Văn

Thành phố yêu cầu địa phương phải theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm cơ sở, nhà ở kết hợp kinh doanh vi phạm quy định PCCC, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Lực lượng công an và các đoàn thể được yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, đặc biệt là các nhà ở kết hợp kinh doanh. Các điểm có bảng quảng cáo, cơi nới, lắp "chuồng cọp", bố trí nhiều hàng hóa dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ từ hệ thống điện hoặc lối thoát nạn bị che chắn phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Phường, xã phải triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của Công an TP, xác định rõ trách nhiệm từng phòng ban, tránh tình trạng "khoán trắng" nhiệm vụ cho công an.

Thống kê từ đầu năm đến tháng 10/2025, thành phố xảy ra 331 vụ cháy, làm 27 người chết, 19 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 49 tỷ đồng. Phần lớn nguyên nhân (80%) các vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống điện, tập trung tại nhà ở riêng lẻ, nhà cho thuê, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ.

