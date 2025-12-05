Cháy quán ăn trung tâm TP HCM, 4 người chết

Hỏa hoạn bùng lên tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người bị ngạt khói, tử vong, rạng sáng 5/12.

Khoảng 5h, hỏa hoạn bùng lên từ khu bếp một quán lẩu, ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ), khiến nhiều người mắc kẹt phải leo lên sân thượng kêu cứu.

Khói lửa bao trùm quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo khiến 5 người mắc kẹt. Ảnh: Minh Hoàng

Lửa nhanh chóng lan vào vật dụng dễ cháy, chặn lối thoát phía trước. Phòng Cảnh sát PCCC huy động 5 xe chữa cháy, một xe thang và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều tổ công tác phun nước khống chế đám cháy từ tầng trệt và chống cháy lan.

Xe thang giương cao để lính cứu hỏa cứu người mắc kẹt ở lầu 1 và dập lửa. Ảnh: Minh Hoàng

Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt, nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Đến 6h, lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đình Văn