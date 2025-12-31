TP HCM tính mở rộng làn ưu tiên xe đạp đến khu trung tâm

Sau giai đoạn thí điểm làn ưu tiên xe đạp ở đại lộ Mai Chí Thọ, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng tới khu trung tâm, kết nối công viên, công trình lịch sử, buýt, metro.

Tại lễ khánh thành làn ưu tiên xe đạp đầu tiên ở TP HCM sáng 31/12, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết mô hình được triển khai không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân mà còn hỗ trợ phát triển giao thông công cộng.

Theo ông Hưng, xe đạp là xu hướng tại các đô thị hiện đại, đóng vai trò kết nối các loại hình vận tải công cộng như buýt, metro, góp phần tiết kiệm năng lượng, rèn luyện sức khỏe và giảm phát thải.

Làn ưu tiên xe đạp đoạn qua cầu trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Làn ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ dài gần 6 km, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, bắt đầu thi công từ ngày 10/10. Đây là làn đường đầu tiên được TP HCM thí điểm, rộng 2 m (đoạn qua cầu rộng 1,5 m), vận tốc tối đa 20 km/h. Mặt đường được kẻ vạch phân biệt, một số đoạn qua cầu và giao lộ được sơn màu nâu đỏ để tăng khả năng nhận diện.

Dọc tuyến bố trí 5 trạm xe đạp công cộng tại các khu vực đông dân cư như Sala, New City, Avenue và gần bến xe khách Mai Chí Thọ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Ông Hưng cho biết đại lộ Mai Chí Thọ là trục giao thông - đô thị quan trọng, tập trung nhiều khu dân cư và đô thị lớn, nhu cầu di chuyển chặng ngắn cao. Tuyến đường này cũng kết nối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và các tuyến dự kiến triển khai như Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành.

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ xem xét kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú. Tiếp đó, mạng lưới này sẽ được nghiên cứu mở rộng vào khu trung tâm, kết nối các khu thương mại, văn phòng, công viên, công trình lịch sử cùng hệ thống buýt và metro.

Thiết kế làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Một số tuyến đường được đưa vào danh sách nghiên cứu gồm Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công Xã Paris và Lê Duẩn.

Trước đó, cuối năm 2021, TP HCM triển khai dịch vụ xe đạp công cộng tại khu trung tâm nhằm tăng kết nối với xe buýt, metro và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường. Đến nay, mô hình này thu hút nhiều người sử dụng, chủ yếu là người trẻ.

Ngoài TP HCM, Hà Nội cũng đã triển khai làn riêng cho xe đạp dài khoảng 4 km, rộng 4 m dọc sông Tô Lịch, đoạn qua quận Cầu Giấy và Đống Đa (cũ), kết nối với ga Láng của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và ga số 8 của metro Nhổn - ga Hà Nội.

Sáng nay, đại lộ Lê Lợi gần chợ Bến Thành hoàn thành chỉnh trang sau một tháng thi công bằng nguồn vốn xã hội hóa, kịp tạo diện mạo mới đón Tết. Dãy nhà cổ dọc tuyến được vệ sinh, sơn sửa mái và mặt tiền, sắp xếp lại bảng hiệu; vỉa hè, dải phân cách được cải tạo, lát đá granite, trồng thêm cây xanh tạo điểm nhấn cảnh quan.

Một đoạn đường Lê Lợi được cải tạo khang trang, hiện đại hơn so với trước. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, công trình giúp khu vực khang trang hơn, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, với thủ tục được rút ngắn. Đường Lê Lợi dài gần một km, từng rào chắn thi công ga metro Bến Thành - Suối Tiên, nay trở lại là không gian tổ chức sự kiện, vui chơi, mua sắm sôi động ở trung tâm thành phố.

Đường Lê Lợi dài gần một km, nằm gần chợ Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều năm trước tuyến bị rào chắn để thi công ga ngầm metro Bến Thành - Suối Tiên. Năm 2022, dự án hoàn trả mặt bằng, hoạt động kinh doanh dần phục hồi. Hiện khu vực này là nơi thành phố thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, tập trung đông người dân, du khách đến vui chơi, mua sắm.

Giang Anh