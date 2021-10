TP HCM thực hiện nhiều giải pháp bổ sung ngân sách

Chính quyền thành phố sẽ cắt giảm 10% chi thường xuyên, các khoản chi dự kiến không triển khai, tập trung khai thác nguồn thu từ đất... tạo nguồn thu ngân sách.

Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức nói tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về công tác phòng chống Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, chiều 12/10.

Theo ông Đức, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đến quý 3 thành phố thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, giảm 24,39% so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đầu năm nay giảm 4,98% so với cùng kỳ, dự báo cả năm 2021 giảm 5,06% so với cùng kỳ và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%).

Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức báo cáo tại buổi làm viêc. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Dịch bệnh khiến thu ngân sách của thành phố giảm dần từ tháng 5, 6 và giảm mạnh trong tháng 8, 9. Chín tháng đầu năm, TP HCM thu ngân sách hơn 271.600 tỷ đồng, đạt gần 75% dự toán. Bên cạnh đó, nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân phát sinh tăng cao và cấp bách, tạo áp lực lớn đến khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Đến thời điểm hiện nay, thành phố cân đối và bổ sung cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện các chính sách hỗ trợ ở địa bàn trên 11.000 tỷ đồng.

Theo ông Đức, TP HCM phải sử dụng nguồn dự phòng bố trí trong dự toán, các khoản tích lũy từ nhiều năm trước; triển khai một số giải pháp như điều chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức để bổ sung nguồn hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch; cắt giảm kinh phí một số nội dung; đề xuất trung ương hỗ trợ ngân sách.

Để bổ sung cân đối ngân sách năm 2021, Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết chính quyền tập trung vào các giải pháp như: tăng cường quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; khai thác nguồn thu từ đất để tạo nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu liên quan về đất.

Các giải pháp về chi, thành phố xác định sẽ điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; cắt giảm 10% chi thường xuyên, các khoản chi dự kiến không triển khai, giảm hệ số thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức, viên chức... để dành nguồn chi cho công tác phòng, chống dịch và triển khai các chính sách an sinh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố giai đoạn 2022 - 2025. Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do đại dịch, thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Về công tác phòng chống dịch, Phó chủ tịch Dương Anh Đức cho biết từ ngày 30/9 thành phố đã thực hiện Chỉ thị số 18 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Qua hơn 10 ngày áp dụng, đến nay các chỉ tiêu theo dõi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tích cực. Số ca mắc mới trung bình ngày giảm 5 lần so với lúc đỉnh dịch. Số ca tử vong hàng ngày đến nay giảm dưới hai con số. Không còn hiện tượng quá tải tại các bệnh viện Covid-19. "Những điều này phản ánh tình hình dịch bệnh ở thành phố đã được kiểm soát tốt", ông Đức nói.

