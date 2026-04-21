TP HCM thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm

Sở Y tế TP HCM buộc thu hồi 107 lô kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao do chứa chất cấm Dexamethason, công ty bị đình chỉ sản xuất hai tháng.

Động thái này được Sở Y tế TP HCM triển khai sau yêu cầu của Bộ Y tế về việc thu hồi toàn quốc sản phẩm kem Lynshao có chứa hoạt chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Theo quyết định xử lý do Phòng Kiểm tra Pháp chế thuộc Sở Y tế TP HCM công bố ngày 20/4, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang, địa chỉ tại phường Linh Xuân, không bảo đảm điều kiện sản xuất mỹ phẩm sau khi đã được cấp phép, sản xuất sản phẩm có chứa chất cấm.

Cụ thể, sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao loại lọ 12 g (số lô 0234QN, ngày sản xuất 9/11/2024) được phát hiện chứa Dexamethason - một hoạt chất thuộc nhóm corticoid không được phép có trong mỹ phẩm theo quy định.

Công ty này bị phạt 165 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong hai tháng. Công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đã sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6/1/2025 đến 29/12/2025, tương ứng 107 lô.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã sử dụng trong thời gian trên, đồng thời thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Lynshao vi phạm.

Kem trắng da bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cuối năm 2025, Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem Lynshao sau khi kết quả kiểm nghiệm tại Quảng Ngãi phát hiện mẫu sản phẩm dương tính với Dexamethason. Doanh nghiệp phải dừng lưu thông sản phẩm, tiếp nhận hàng trả về từ các đại lý và hoàn tất tiêu hủy. Các Sở Y tế địa phương được yêu cầu thông báo rộng rãi và giám sát việc thu hồi, riêng Sở Y tế TP HCM chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, xử lý doanh nghiệp.

Dexamethason là hoạt chất kháng viêm, ức chế miễn dịch mạnh, thường bị lạm dụng trong mỹ phẩm để tạo hiệu ứng trắng nhanh, giảm viêm và làm da căng bóng tức thì. Tuy nhiên, việc sử dụng kéo dài có thể gây teo da, giãn mao mạch, nổi mụn trứng cá, nhiễm nấm, thậm chí ảnh hưởng toàn thân như tăng nhãn áp hoặc đục thủy tinh thể.

Việc siết chặt quản lý của cơ quan chức năng diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi nhu cầu làm đẹp gia tăng và kênh bán hàng trực tuyến phát triển mạnh, các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có xu hướng len lỏi, đặt ra yêu cầu tăng cường hậu kiểm và bảo vệ người tiêu dùng.

Lê Phương