Kem trắng da, ngừa mụn bị thu hồi do chứa chất cấm

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi toàn quốc kem trắng da Lynshao do chứa Dexamethason - một loại corticoid bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm vì nguy cơ gây teo da, biến chứng nguy hiểm.

Quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi dựa trên kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi. Mẫu kem Lynshao (loại hộp 1 lọ 12 g) được lấy tại một cơ sở kinh doanh địa phương cho thấy dương tính với Dexamethason. Đây là chất kháng viêm, ức chế miễn dịch thuộc nhóm corticoid, tuyệt đối không được phép có mặt trong thành phần mỹ phẩm theo quy định hiện hành. Lô sản phẩm bị xử lý do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường.

Ngày 18/12, Cục Quản lý Dược phát văn bản yêu cầu doanh nghiệp này phải dừng ngay việc lưu thông, tiếp nhận sản phẩm trả về từ các đại lý và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô kem vi phạm. Báo cáo chi tiết về quá trình thu hồi và tiêu hủy cần gửi về Cục trước ngày 14/1/2026.

Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm thông báo cho mạng lưới phân phối ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên. Riêng Sở Y tế TP HCM được giao nhiệm vụ giám sát Công ty Long Phụng Khang, thu hồi số phiếu công bố sản phẩm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Kem trắng da bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Dexamethason và các chất thuộc nhóm corticoid thường bị các cơ sở sản xuất lạm dụng trộn vào mỹ phẩm nhờ tác dụng phụ làm da trắng nhanh, giảm ngứa và căng bóng tức thì. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài sẽ khiến da bị bào mòn, teo da, xơ cứng, giãn mao mạch, nổi mụn trứng cá ồ ạt hoặc nhiễm nấm. Nguy hiểm hơn, chất này có thể thấm qua da vào máu gây ảnh hưởng toàn thân như đục thủy tinh thể hay tăng nhãn áp.

Động thái siết chặt quản lý diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nóng nhưng phức tạp. Số liệu từ Statista cho thấy quy mô ngành này năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, với 90% nguồn cung là hàng nhập khẩu. Sự dịch chuyển mạnh từ kênh bán lẻ truyền thống sang mua sắm trực tuyến đang tạo kẽ hở cho hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tràn lan.

Trước đó một ngày, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kéo dài đến hết 31/3/2025. Trọng tâm của đợt truy quét này không chỉ ở các cửa hàng vật lý mà mở rộng giám sát chặt chẽ trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và mạng xã hội. Cơ quan quản lý sẽ tập trung xử lý các mặt hàng chưa cấp phép, quảng cáo sai sự thật hoặc đã có lệnh thu hồi nhưng vẫn cố tình bày bán.