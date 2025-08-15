TP HCM tuyển hơn 6.000 giáo viên mới

TP HCMNgành giáo dục thông báo tuyển hơn 6.000 giáo viên, khoảng một nửa ở cấp THCS.

Theo thông báo ngày 14/8 của Sở, các trường THPT cần tuyển 671 giáo viên. Còn lại thuộc hệ mầm non, tiểu học, các vị trí thuộc UBND phường, xã.

Khâu tuyển dụng gồm hai vòng. Vòng đầu, ứng viên được duyệt thông qua hồ sơ. Vượt qua vòng này, ứng viên làm bài thi thực hành trong 30 phút, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Sở sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu với ứng viên đạt tối thiểu 50/100 điểm. Lệ phí thi tuyển là 300.000 đồng một người.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ ứng tuyển từ nay đến ngày 12/9. Vòng thi thực hành dự kiến tổ chức vào ngày 22-25/9. Kết quả được công bố muộn nhất vào ngày 27/9.

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở TP HCM, theo ba khu vực:

Địa phương Mầm non, Tiểu học, THCS THPT Khu vực 1 (TP HCM cũ) 3.098 460 Khu vực 2 (Bình Dương cũ) 1.990 157 Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 647 54

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2024-2025, cả nước có hơn 1,26 triệu giáo viên từ mầm non đến hết lớp 12. Theo định mức, số giáo viên còn thiếu khoảng 120.000 người.

Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra nhiều năm nay, ở hầu hết tỉnh, thành. TP HCM trong nhóm thiếu nhiều nhất. Dù vậy, nhiều vị trí giáo viên Tin học, Tiếng Anh có lúc không ai nộp hồ sơ hoặc trúng tuyển nhưng không nhận việc.

Năm nay, lần đầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh được giao chủ trì tuyển dụng, điều động giáo viên ở tất cả bậc học. Việc này được cho giúp giải quyết tình trạng thừa - thiếu cục bộ ở địa phương. Trước kia, Sở chỉ tuyển dụng với cấp THPT, các bậc học khác do UBND quận, huyện (giờ là cấp xã) thực hiện.

Giáo viên coi thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn