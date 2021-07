TP HCM thiếu 10.000 con heo mỗi ngày

Nguồn cung thịt tươi đang gặp khó nên TP HCM vẫn thiếu khoảng 10.000 con heo mỗi ngày, 400.000 quả trứng và 1,5 triệu tấn rau.

Thông tin trên được Tổ công tác đặc biệt Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết. Lượng trứng, rau thiếu hụt dự kiến được bù đắp trong vài ngày tới. Còn nguồn cung thịt tươi, Tổ công tác Bộ Công Thương đã kết nối nguồn hàng với tỉnh Đồng Nai, dự kiến cung cấp khoảng 7.000 - 8.000 con heo cho TP HCM, đáp ứng được phần nào nhu cầu thịt tươi cho thành phố.

Nhìn chung, tổng lượng hàng hóa cung cấp cho toàn vùng và TP HCM có thể đáp ứng đủ, nhưng việc thiếu hay tăng giá cục bộ ở một vài khu vực TP HCM vẫn có.

Lý do là các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm gặp khó khăn trong sản xuất, bố trí sản xuất - ăn - nghỉ ngơi tại chỗ. Còn các lò giết mổ thiếu nhân lực do nhân công nằm trong vùng phong toả, cách ly. Ngoài ra, lái xe chở thịt cũng phải đi qua nhiều trạm kiểm dịch trên đường, từ công an, y tế, đến thú y...

Nhân viên một siêu thị sắp xếp, đưa hàng thịt tươi sống vào quầy kệ. Ảnh: Minh Minh.

Ba ngày qua, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương liên tục làm việc với các sở, ngành TP HCM, doanh nghiệp cung ứng... và đề xuất loạt giải pháp gỡ khó cung ứng hàng hoá cho TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Để gỡ khó nguồn cung thịt tươi cho TP HCM, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị phía thành phố tạo cơ chế và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp sản xuất thịt tươi như Masan, CP... tổ chức được sản xuất, trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Ngoài ra, bộ này cũng sẽ liên hệ với một số đơn vị có kho bãi sẵn trên địa bàn hoặc tại các vùng đệm như Củ Chi (TPHCM), để trưng dụng trong thời gian chống dịch.

Song khó khăn lớn nhất lúc này, là chuỗi cung ứng nông sản đang bị ách tắc khi các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, nhất là lưu thông hàng hoá khó khăn khi thiếu tài xế, nhân lực bốc dỡ hàng hoá vì dịch bệnh. Cùng đó, việc đi lại và cần giấy xét nghiệm làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải hứa, Bộ này sẽ làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để gỡ tắc cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho khu vực phía Nam.

Về phía Bộ Nông nghiệp, Tổ công tác đặc biệt cũng cho biết, sẽ tiếp tục kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức cung ứng, phân phối nông sản để thiết lập lại các chuỗi cung ứng nông sản cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tổ sẽ cùng Bộ Công Thương xây dựng danh mục các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở cung ứng hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cho các chuỗi phân phối.

Khó khăn nữa được Tổ công tác của hai bộ nêu là việc 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn chưa hoạt động trở lại và lượng lớn chợ truyền thống tại TP HCM đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn tới nguồn cung nông sản từ các tỉnh cho thành phố.

Theo tính toán, các chợ đầu mối, chợ truyền thống cung ứng hơn 70% lượng hàng nông sản cho TP HCM. Do đó, khi các cơ sở này đóng cửa đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn. Cộng với tâm lý người dân lo ngại thiếu hàng hóa nên tích trữ, đặc biệt là trứng gia cầm gây thiếu hàng cục bộ và tăng giá.

Hiện, lượng khách mua sắm tại các chợ giảm 5-10% so với các ngày trước đó. Sức mua tại các siêu thị cũng giảm khoảng 15%. Dù vậy, Bộ Công Thương cho rằng, UBND TP HCM, các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp để các chợ truyền thống mở cửa trở lại, nhằm giảm áp lực phân phối hàng hóa cho các kênh siêu thị.

Kiểm tra một số chợ truyền thống tại TP HCM, ngày 21/7, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt đề nghị Ban quản lý các chợ phải đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố khi mở cửa trở lại.

Ông gợi ý, các chợ nên bố trí luân phiên cho tiểu thương kinh doanh bán hàng, giãn cách các quầy sạp hoặc bố trí cho tiểu thương bán xen kẽ.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương kiểm tra một số chợ truyền thống tại TP HCM, ngày 21/7. Ảnh: Bộ Công Thương

Trong khi đó, gửi kiến nghị tới Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung các chợ đầu mối tại các địa phương vào diện cơ sở kinh doanh hàng hoá dịch vụ thiết yếu, được phép hoạt động trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.

Bộ đề xuất cho một số chợ đầu mối đủ điều kiện hoạt động trở lại để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh phía Nam về TP HCM và ngược lại.

Cùng đó, Bộ Nông nghiệp kiến nghị Chính phủ bổ sung vào nhóm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu khi giãn cách xã hội còn có các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản. Bởi, hiện việc vận chuyển, sản xuất, cung ứng các loại hàng hóa nêu trên gặp nhiều khó khăn. Việc bổ sung danh mục này nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo nguồn cung nông sản, thực phẩm trong thời gian trước mắt và ổn định lâu dài.

Bộ cũng đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép tạm gia hạn các Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y... thêm 3 tháng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

Anh Minh